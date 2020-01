Am Mittwoch, 29. Januar 2020, zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr, wurde der Boston Terrier einer 53-jährigen Kulmbacherin in der Nähe des Freibads von einem leinenlosen Hund attackiert. Am vergangenen Donnerstag wurde eine Spaziergängerin im Kreis Lichtenfels von einem Hund angegriffen. Die Hundehalterin floh, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern.

Wie die Polizei Kulmbach mitteilt, konnte der Angriff erst unterbunden werden, als der unbekannte Hundehalter hinzukam und den Biss seines Hundes löste. Im Anschluss verschwand die männliche Person mit seinem Hund in unbekannte Richtung.

Nach Angriff auf Terrier: Unbekannter Halter löst Biss seines Hundes

Glücklicherweise zog sich der Boston Terrier keine schwerwiegenden Verletzungen zu, musste jedoch vom Tierarzt untersucht werden. Bei dem angreifenden Hund handelte es sich um einen beigefarbenen Kurzhaar-Mischling mit auffällig langgezogener Schnauze und dunklem Lederhalsband. Die Schulterhöhe betrug ca. 50 bis 60 Zentimeter.