Man hört sie lange, bevor man sie sieht: Wenn Tausende Biker mit ihren Motorrädern, Trikes und Quads alljährlich nach Kulmbach pilgern, wird es laut in der Stadt. Das Dröhnen und Knattern der Maschinen lässt die Luft vibrieren, Sirenen internationaler Polzeistaffeln heulen vielstimmig, blitzendes Chrom, auf Hochglanz polierter Lack und individuelle Accessoires zeigen, dass die Besitzer ihre Bikes lieben und pflegen.

Motorradsternfahrt 2019 in Kulmbach Zum Video "Motorradsternfahrt 2019 in Kulmbach"

Motorradkorso durch Kulmbach

Beim Motorradkorso durch die abgesperrten Straßen der Innenstadt in Kulmbach präsentieren die Fahrer am Sonntag ihre Maschinen und sich selbst. Mancher gibt zwischendurch mal richtig Gas, bis die Reifen qualmen. Die Zuschauer genießen das Spektakel und applaudieren.

Das Wetter meint es an den beiden Veranstaltungstagen diesmal nicht so gut mit den Teilnehmern. Während im letzten Jahr strahlendes Frühsommerwetter Menschenmassen aufs Festgelände lockte, ist es dieses Mal recht kühl und die Regenjacke Teil der Grundausstattung. Trotzdem kommen mehr als 15.000 Besucher aufs Festgelände, um sich zu informieren, unterhalten zu lassen und den Start in die Motorradsaison zu feiern.

Die Sicherheits- und Verkaufsmesse sowie die Aktionsstände sind schon am Samstag geöffnet. Am frühen Nachmittag gibt es sogar etwas Sonne und nur kurze Wartezeiten bei den Attraktionen. Dicht gedrängt stehen die Zuschauer hinter den Absperrbändern, um sich bei nachgestellten Unfallszenarien die Arbeit der Retter anzusehen und erklären zu lassen.

Partystimmung trotz Regen

Abends herrscht trotz teilweise heftigen Regens Partystimmung: Die Band "Blast" präsentiert eine tolle Show mit Sound- und Lichteffekten für ein zwar nur kleines, dafür aber aber bestens gelauntes Publikum, das vor der Bühne ausgelassen feiert und tanzt.

Neben den Bikern sprechen die Veranstalter auch Familien an. Besonders beliebt sind die Verkehrspuppenbühne und die Blitzer-Rampe der Polizei: Die Kinder stehen Schlange, um im Tretauto von der Polizei geblitzt zu werden und ihr "Temposünder"-Foto mitzunehmen.

Highlight am Sonntag ist neben dem Korso eine spektakuläre Stuntshow: Profi-Stuntman Matthias Schendel demonstriert in einem nicht ungefährlichen Manöver, was passiert, wenn ein Motorrad seitlich mit Tempo 50 auf ein Auto aufprallt.