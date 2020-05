Kulmbach: Jugendliche flexen Zigarettenautomaten auf - und lachen über hohe Geldstrafe

Dem Räuberquintett blieb nur die Flucht. Aber bei der Wohnung des Fahrers wartete schon ein Empfangskomitee. Die Polizei kannte das Auto-Kennzeichen, das sich Zeugen notiert hatten. Das Nummernschild war weder gefälscht noch geklaut oder abgedeckt worden. Ziemlich stümperhaft. "Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie schwerstkriminell sind und gewerbsmäßig Zigarettenautomaten aufbrechen", sagte gestern einer der Polizisten über seine Kundschaft. Bei der Kontrolle des Fahrzeugs stellten er und sein Kollege im Kofferraum den Trennschleifer sicher. Außerdem stellten sie "den typischen Geruch" fest, wenn eine Flex kurz zuvor mit Metall in Berührung gekommen ist. Auch die Beschreibung der Zeugen passte auf die fünf Insassen des Wagens, die gleich auf die Polizeiwache mitgenommen wurden.

Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft wurde das Verfahren gegen den Beifahrer eingestellt. Seine Aussage, dass er im Auto sitzengeblieben war, lasse sich nicht widerlegen, so Berner. Die Zeugen hätten auch nur von drei Leuten gesprochen, die vom Zigarettenautomaten wegrannten. Gesichert war aber: Sachschaden am Zigarettenautomaten: 1137,99 Euro; Beute: keine. Keinen vernünftigen Zweifel an der Täterschaft der vier verbliebenen Angeklagten, die zum Teil mehrfach vorbestraft waren, hatten Staatsanwältin und Richter. Sie waren sich auch beim Strafmaß einig. Nach dem Jugendstrafrecht wurde der Junior verurteilt: Er muss neben dem Wochenendarrest noch 800 Euro an die Geschwister-Gummi-Stiftung bezahlen. Für die drei Erwachsenen gab es saftige Geldstrafen, wie man an der Anzahl der Tagessätze erkennen kann (die Tagessatzhöhe richtet sich nach dem Einkommen): 90 Mal 60 Euro (5400) für den Fahrer, 130 Mal 15 Euro (1950) für den Besitzer der Flex und 100 Mal 65 Euro (6500) für den dritten Mann.

Lehre für die Zukunft?

Cool und betont lässig verließen die fünf Burschen den Gerichtssaal. Richter Berner gab ihnen neben dem Urteil einen guten Rat mit auf den Weg: "Ziehen Sie eine Lehre für die Zukunft daraus." Ob sie Konsequenzen ziehen werden, wissen nur sie selbst. Aber sie zogen gleich kräftig an der Zigarette, als sie draußen waren.