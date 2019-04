Kulmbach investiert viel Geld in den Pinkelpalast

"Es geht nicht um wenig Geld", sagte OB Henry Schramm. Recht hat er: Knapp 100 000 Euro lässt es sich die Stadt kosten, die 35 Jahre alte WC-Anlage beim Schwedensteg-Parkplatz herzurichten. "Hier steigen viele Besucher aus, das ist der erste Eindruck", so der OB.

Wie lange die Renovierung halten wird? Kann man nicht sagen. Auch im Pinkelpalast dürften Vandalismusschäden programmiert sein.

Grünes Licht gab der Stadtrat am Donnerstag für den Bau eines Mehrfamilienhauses mit neun Wohnungen in der Dobrachstraße 9. "Wir brauchen Wohnungen, nicht nur für Studenten", sagte Schramm. Genehmigt wurde ebenfalls der Bau einer Logistikhalle in der Von-Linde-Straße 1. Hier soll ein zehn Meter hohes Gebäude mit einer Fläche von 1000 Quadratmetern entstehen.

Mainbrücke ist schadhaft

Die Brücke beim Mainzusammenfluss steht erst zehn Jahre - und schon sind die Holzbohlen schadhaft. Stolze 57 000 Euro kostet die Erneuerung des Brückenbelags. Die Renovierung soll bis 11. Mai fertig sein. Dann ist bei der Brücke ein Bürgerfest geplant.