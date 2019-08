Kulmbach heute Thema bei SternTV

Die Sendung mit Moderator Steffen Hallaschka beginnt um 22.15 Uhr.

Ein mehrköpfiges Team der Reportage-Sendung war vor kurzem für zwei Tage in Kulmbach, um in dem Fall zu recherchieren, der deutschlandweit für teils bizarre Schlagzeilen gesorgt hatte. So hatte die "Bild" getitelt: "Brüder verwüsten bayerische Ortschaft".

Zwei Brüder, vier und sechs Jahre alt, hatten in Ziegelhütten unter anderem gezündelt, einen Keller unter Wasser gesetzt und Autos mit Lack beschmiert. Der Schaden, den die beiden Buben angerichtet haben, beläuft sich auf rund 15 000 Euro.