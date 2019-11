Die Stadt Kulmbach will ihre Bürgerinnen und Bürger besser vor Starkregenereignissen schützen und hat nun ein Überflutungskonzept vorgestellt, das die Stadtwerke gemeinsam mit der Stadt Kulmbach entwickelt haben. Das Überflutungskonzept bezeichnete Oberbürgermeister Henry Schramm als einen Schritt in die richtige Richtung: "Wir lassen unsere Bürgerinnen und Bürger nicht allein!"

Kulmbach: Kreisstadt investiert drei Millionen in Überflutungskonzept

Für das Überflutungskonzept sind laut Oberbürgermeister Henry Schramm (CSU) rund drei Millionen Euro für das kommende Jahr eingeplant. Wenn der Stadtrat in seiner heutigen Sitzung den Etat für 2020 absegnet, sollen sofort die ersten Maßnahmen zur Umsetzung öffentlich ausgeschrieben werden.

Die Städte und Gemeinden haben ein Problem mit dem Oberflächenwasser bei Starkregenereignissen, das nicht durch die vorhandenen Kanäle abgeführt werden kann. Der Oberbürgermeister dazu: "Ein Ausbau der Kanäle in die hierfür erforderliche Größe ist aus technischen und wirtschaftlichen Gründen kaum möglich. Im Stadtgebiet Kulmbach kommt noch die besondere Topographie mit Bergen und Tälern hinzu, die einerseits das Risiko von Niederschlägen an bestimmten Punkten erhöht und zudem in den Bereichen mit starkem Gefälle das Oberflächenwasser mit großer Geschwindigkeit zu den geographischen Tiefpunkten strömen lässt."