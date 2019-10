Dafür möchte sie sich jeden potenziellen Kandidaten vorher anschauen. "Anders geht es nicht. Ich muss schließlich wissen, um welche Typen es sich handelt, deswegen steht am Beginn immer ein Kennenlern-Gassi. Wie kommen die Neuen mit meinen eigenen Hunden klar? Wie mit den anderen auf der Tour? Es sollte ja für alle Beteiligten entspannt zugehen, nicht zuletzt für mich am anderen Leinenende."

Sicherer Transport

Jasmin Ohnemüller legt Wert darauf, dass alle Hunde einzeln und sicher in Boxen transportiert werden. Aus diesem Grund hat sie einen großen Bus gekauft. Zum Service gehört, dass sie jeden Hund beim Halter daheim oder am Arbeitsplatz abholt und auch wieder dorthin bringt. "Je nach Vereinbarung verabreiche ich auch Medikamente oder füttere die Tiere, wenn sich der zeitliche Aufwand dafür in Grenzen hält. Das ist dann im Preis mit inbegriffen."

Apropos Preis: "Bei meinem persönlichen Gassiservice lege ich großen Wert auf beständige kleine Gruppen, die sich regelmäßig zusammenfinden." Am teuersten ist daher eine Einzelrunde; für Buchungen von drei bis fünf Mal Gassi pro Woche verbilligen sich die Kosten. An- und Abfahrt im Radius von 15 Kilometern sind laut Jasmin Ohnemüller darin eingeschlossen.

Vor kurzem ist ein verängstigtes Hündchen einfach in Nürnberg ausgesetzt worden. Das Tierheim hat sich nun an die Öffentlichkeit gewandt: Wer ist der Eigentümer des im Stich gelassenen Hundes?