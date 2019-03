Kulmbach bekommt bald einen Unverpackt-Laden

Einkaufen ohne Verpackungsmüll? Das geht. Zum Beispiel in einem der Unverpackt-Läden, die es in größeren Städten schon gibt, etwa den "Zero Hero" in Nürnberg oder Erlangenoder auch den Unverpackt-Laden in Bamberg.

Unverpackt-Laden in Oberfranken: Ab September auch in Kulmbach

Einen Unverpackt-Laden soll es ab September auch in Kulmbach geben. Gründerin ist Julia Schappert, die ein Geschäft eröffnen möchte, in dem es neben Lebensmitteln auch Drogerie-Artikel gibt, dazu die Möglichkeit, bei einem Kaffee miteinander ins Gespräch zu kommen. Noch steckt die 23-Jährige in der Vorbereitungsphase. In der nächsten Woche läuft das sogenannte Crowdfunding an, mit dem die Finanzierung des Projekts sichergestellt werden soll.

Julia Schappert möchte mit ihrem Laden nicht nur eine Einkaufs-Alternative für umweltbewusste Menschen bieten, sondern auch dafür sorgen, dass es auch nach der Schließung des "Kauflands" eine Einkaufsmöglichkeit in der Innenstadt gibt.

Mehr über das "Glasvoll"-Projekt ist in Kürze auf inFranken.de/AboPlus zu lesen.