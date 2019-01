Für zwei junge Frauen endete am vorletzten Wochenende eine Tanzveranstaltung in einem Kulmbacher Lokal im Klinikum. Sie wurden in der Nacht zum Sonntag (27. Januar 2019) nacheinander mit Ausfallerscheinungen ins Kulmbacher Krankenhaus gebracht. Dort gaben beide an, dass ihnen K.-o.-Tropfen verabreicht worden seien.

K.o-Tropfen in Kulmbach? Laborergebnisse liegen noch nicht vor

Auf Anfrage von inFranken.de bestätigte Alexander Horn, dass zwei solche Fälle bei der Kulmbacher Polizei angezeigt worden seien. Gesicherte Erkenntnisse gebe es bis jetzt nicht, so der stellvertretende Inspektionsleiter. "Wir müssen abwarten, was die Auswertung der Blut- und Urinproben ergibt."

Laut Horn sind beide Frauen (18 und 22) stark alkoholisiert gewesen. Alkohol verstärke die Wirkung der Betäubungstropfen, deren Nachweis nicht einfach ist. Die Substanz werde im Körper sehr schnell abgebaut.

Einen konkreten Verdacht hat die Polizei bisher nicht. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte Horn. "Es muss auch nichts dran sein."

Kulmbach: Opfer bewusstlos

K.o.-Tropfen werden meist von Einbrechern oder Sexualstraftätern verwendet, um ihre Opfer zu betäuben und wehrlos zu machen. Nach dem Erwachen aus der Bewusstlosigkeit kann sich das Opfer nicht mehr oder nur bruchstückhaft erinnern, was passiert ist. Deshalb rät die Polizei, in Kneipen oder Diskotheken offene Getränke nie unbeaufsichtigt zu lassen. Eine Überdosis kann zum Atemstillstand führen.