Wie die Polizei mitteilte, ist es am Dienstagabend (09. Juli 2019) gegen 21:24 in Kulmbach in der Hofer Straße erneut zu einem Brand in der Alten Mälzerei gekommen. Die Einsatzkräfte sind vor Ort.

Hierbei handelt es sich um eine Erstmeldung. Sobald es neue Informationen gibt, wird der Artikel aktualisiert.

Bereits am Montag brannte in Kulmbach eine Mälzerei. Dabei entstand ein Sachschaden von 30.000 Euro.