Künstler gestalten Etiketten für Jubiläumsbier

Ein Doppeljubiläum wirft seine Schatten voraus: das Bayerische Brauereimuseum feiert seinen 25. Geburtstag und der Kunstverein Kulmbach seinen 10. Beide werden zu den Geburtstagsfeiern ein Jubiläumsbier anbieten. Der Kunstverein hat unter allen seinen Mitgliedern einen Wettbewerb für die Gestaltung eines Etiketts für die Flaschen ihres Jubiläumsbiers und einen weiteren für das Jubiläum "25 Jahre Bayerisches Brauereimuseum" ausgeschrieben. Eine Jury hat nun entschieden, welche Etiketten es auf die Flasche schaffen werden.

Für das Brauereimuseum-Jubiläumsbier wurde ein fröhlicher, frischer und moderner Etiketten-Entwurf von dem langjährigen Mitglied des Kunstvereins Harun Kloppe ausgesucht. Er kennt noch die alten unrenovierten Räume des jetzigen Gewürzmuseum, in denen der Kunstverein seine ersten großen Ausstellungen hatte. An diesen hat der gebürtige Mainzer auch mehrere Male teilgenommen. Ihn hat die Idee, ein Etikett für das Jubiläum des Brauereimuseums zu gestalten, gleich begeistert.

"Frisch, fröhlich, heiter, voller Lebenslust sollte mein Etikett sein", so der Designer und Künstler. Ein Bierglas in Aquarelltechnik auf Büttenpapier wurde es dann. Die Jubiläumszahl 25 in der üblichen Strichzählung eines Bierdeckels darzustellen, ist die besondere Idee der Umsetzung.

Weißer und roter Main

Die Gewinnerin des Etiketts für die Flaschen anlässlich des Jubiläums des Kunstvereins ist die in Nürnberg lebende Koreanerin Hye-Jeong Chung Lang, die auch Gründungsmitglied des Kunstvereins Kulmbach ist. Auch sie war in etlichen der vielen Ausstellungen vertreten, der der Kunstverein in den Räumen des Museum hatte. Sie greift das Logo des Kunstvereins auf, das den weißen und den roten Main mit seinem Zusammenfluss genau so wie den Buchstaben "K" für Kulmbach und den Kunstverein darstellen könnte und verwandelt es zu einem eleganten Etikettenentwurf. In die Linienführung des Logos wird die dunkle Flasche mit Farbe und Form der dunklen Flasche einbezogen.

Anlässlich seines 10-jährigen Bestehens kehrt der Kunstverein Kulmbach zu seinen Wurzeln zurück - in den Kulmbacher Mönchshof. In den damals noch leeren, alten Industrieräumen fanden die ersten Ausstellungen und in den Tagungsräumen die ersten Sitzungen statt, hier wurde er gegründet. Connie Morsch, stellvertretende Vorsitzende des Kunstvereins, dazu: "Wir haben uns immer sehr willkommen gefühlt und bis heute besteht ein gutes Miteinander." Der Entschluss, die Jubiläumsfeier im Mönchshof zu gestalten, lag deshalb nahe. Bei der Planung der Feier entstand dann auch die Idee, auch ein Jubiläumsbier zu brauen.

Auch im Mönchshof kam die Idee des Etikettenwettbewerbs sehr gut an, so Helga Metzel, Geschäftsführerin der Museen, bei der Vorstellung der beiden Jubiläumsetiketten.

Das Besondere am Jubiläumsbier "25 Jahre Brauereimuseum" ist: Die historische Kulmbacher Rezeptur stammt aus den 50er- und 60er-Jahren, die dafür verwendete und wiederbelebte Hefe aus den 60er- bis 70er-Jahren. "Ein spannendes Brau-Experiment, das unter fachlichem Beistand der Technischen Universität München-Weihenstephan gelungen ist", erklärte Braumeister Sebastian Hacker stolz. "Geschmacklich trifft es wohl eine große Bandbreite an Bierliebhabern: Es schmeckt eher zart-mild - dennoch tritt die Hopfenbittere nicht in den Hintergrund. Ich bin stolz auf dieses Bier, das mich von der Rezeptur bis zur Technik beim Brau-, Gär- und Lagervorgang hin ganz schön gefordert hat."

Das Bier gibt es ab Freitag

Das Jubiläumsbier ist ab Freitag in 1-Liter-Flaschen im Bayerischen Brauereimuseum Museumsshop, Hofer Straße 20, in Kulmbach zu den Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr erhältlich.