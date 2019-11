Künftig fahren mehr Variobusse im Landkreis

Der Öffentliche Personennahverkehr im Landkreis Kulmbach soll verbessert werden. Als Ergänzung zum bisherigen Liniennetz werden künftig auch verstärkt Variobusse eingesetzt. Der Nahverkehrsplan mit der Erweiterung durch Variobusse war Thema in der jüngsten Sitzung des Wirtschafts- und Kulturausschusses und wurde von den Mitgliedern abgesegnet. Landrat Klaus Peter Söllner (FW) wurde ermächtigt, den entsprechenden Dienstleistungvertrag mit der Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF) zu unterzeichnen.

Folgende Variobus-Linien sollen zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember für die nächsten fünf Jahre eingerichtet werden: - Linie 8360 Kulmbach-Windischenhaig-Oberzettlitz-Hutschdorf-Thurnau - Linie 8361 Kulmbach-Veitlahm-Rothwind-Schimmendorf-Kirchleus-Kulmbach - Linie 8362 Kulmbach-Lehenthal-Oberpurbach - Linie 8363 Kulmbach-Lehenthal-Presseck - Linie 8364 Untersteinach-Stadtsteinach - Linie 8365 Stadtsteinach-Presseck-Enchenreuth-Helmbrechts.

Das Variobus-Konzept wird über das Förderprogramm "Verbesserung der Mobilität im ländlichen Raum mit bedarfsorientierten Bedienformen" bezuschusst - von 70 Prozent im ersten Betriebsjahr bis zu 40 Prozent im fünften Betriebsjahr. Landrat Klaus Peter Söllner: "Es ist eine deutliche Verbesserung, aber wir sind noch nicht am Ziel." Landrat Söllner lobte die Vorarbeit von Sachbearbeiter Michael Beck.

Mit der Umsetzung des Nahverkehrsplanes ist dem Landkreis Kulmbach nach den Worten von Claus Gumprecht (Die Grünen) und Michael Pfitzner (CSU) eine deutliche Verbesserung gelungen. Ingo Lehmann zeigte sich für die SPD-Kreistagsfraktion dankbar, dass jetzt auch die Stadtteile Spiegel und Wolfskehle sowie die Plassenburg in das Stadtbuskonzept aufgenommen wurden.

Fifty-Fifty-Taxi kommt an

Erfreulich auch das Fifty-Fifty-Taxi-Projekt im Landkreis Kulmbach, denn die Benutzerzahlen bewegen sich nach oben, wie Michael Beck aufzeigte. Das Taxi-Projekt ersetzt als angepasstes System den Disco-Bus, dessen Zeiten vorbei sind. Michael Beck: "Das ist ein zeitgemäßes Angebot für Jugendliche und junge Erwachsene." Bislang wurden mit dem FiftyFifty-Taxi 1363 Fahrgäste in 407 Fahrten befördert. Allein im Oktober stieg die Zahl der Fahrgäste auf 210.

Neue Touren für Biker

Den Personenkreis der Biker will der Landkreis Kulmbach auch weiterhin im Auge behalten, wie Landrat Klaus Peter Söllner betonte. Dafür wurde der Auftrag für den Neudruck der Biker-Tourenkarte "Bikermekka Kulmbacher Land" in einer Auflage von 10 000 Exemplaren erteilt (Kosten: 5321 Euro). Wie die zuständige Sachbearbeiterin Cornelia Krüger erläuterte, enthält die Tourenkarte neu ausgearbeitete Tourenvorschläge. Herzstück der Karte wird eine Tour rund um Kulmbach sein, bei der mit kleinen "Schlenkern" in Nachbarlandkreise das Kulmbacher Land erfahren werden kann. Cornelia Krüger: "Fünf neue Touren soll die Karte insgesamt erhalten. Hierfür konnten wir zwei Tourenguides aus dem Kulmbacher Land gewinnen, die die Strecken planen."