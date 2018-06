"Kroosartig": Kulmbach friert und feiert

Es war ein "kroosartiges" Finale, als Deutschland in letzter Minute den 2:1-Siegtreffer gegen Schweden schaffte. Der kollektive Torschrei nach Toni Kroos' genialem Treffer war noch am Schießgraben zu hören. Dann wurde auf dem Marktplatz ausgelassen gefeiert - aber bis dahin mussten die Kulmbacher lange frieren, die zum Public Viewing gekommen waren.



Es war noch kein Sommermärchen wie bei der Fußball-WM 2006 - aber das kann noch werden. Die Mannschaft hat nun wieder alle Möglichkeiten bei der Weltmeisterschaft in Russland. Träumen erlaubt!



Kein Fahnenmeer

Ein schwarz-rot-goldenes Fahnenmeer, fröhliche Partystimmung und sommerliche Leichtigkeit gab es beim Public Viewing auf dem Marktplatz zunächst nicht. Nicht nur die frostigen Temperaturen sorgten für gedämpfte Feierlaune. Vor allem durch den 0:1-Rückstand gegen die kampfstarken Schweden wurde die Stimmung der hartgesottenen Fans auf dem Kulmbacher Marktplatz arg gedämpft. Dass es ein Herzschlagfinale mit Happy End geben würde, konnte ja keiner wissen.



Wobei - einer schien etwas geahnt zu haben. Ein Trommler peitschte die Kulmbacher Fans an: "Deutschland schießt ein Tor! Deutschland schießt ein Tor!"



Leicht frustriert

Das Partyvolk war wegen der Auftaktniederlage gegen Mexiko leicht frustriert. Nur wenige hatten sich mit Blumengirlanden und Fan-Artikeln ausgestattet. Freija König, Alina Reinhardt und Katja Hofmann beispielsweise. Sie tippten auf ein 1:1- Unentschieden und wollten vor allem dabei sein: "Egal, wie das Spiel ausgeht, wir wollen Spaß haben."



Das galt auch für die drei bekennenden Deutschlandfans Isabell Winkler, Frieda Geyer und Gudrun Wanka, die große Hoffnungen auf ihr Maskottchen, einen kleinen Deutschlandbären, setzten.



Alles ist möglich

Die Männer nahmen den Fußball ein bisschen ernster. Und hatten lange Zeit wenig zu lachen. Trotzdem gaben sie nicht auf: Und wurden am Ende belohnt. Befreiter Jubel auf dem Marktplatz, und alle Experten waren sich sicher: Gegen Südkorea im letzten Gruppenspiel folgt der zweite Sieg. Dann das Achtelfinale - vielleicht gegen Brasilien - und alles ist möglich. Vielleicht sogar ein zweites Sommermärchen.