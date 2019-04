Kreis Kulmbach: Reisender greift Zugpersonal an - Zeugen gesucht

Bereits gegen 18.00 Uhr am vergangenen Karfreitag wurde ein 39-jähriger Mann auf der Zugfahrt von Lichtenfels nach Kulmbach auffällig und belästigte Mitreisende im vorderen Teil des Regionalexpress RE 59315 verbal. Zwei Zugbegleiter wiesen den Mann daraufhin an, dies zu unterlassen. Als der Mann am Mainleuser Bahnhof schließlich den Zug verlassen wollte, nahm er seine Schnapsflasche in die Hand und steuerte auf die Zugtür zu. Plötzlich drehte sich der Randalierer allerdings unerwartet um und schubste einen Zugbegleiter. Daraufhin hielt er den zweiten Bahnangestellten im Brustbereich fest und ließ ihn rückwärts in im Zug geparkte Fahrräder fallen.

Mitreisender beweist Courage

Um den beiden gestürzten Männern zu helfen, schritt ein bisher unbekannter, couragierter Mitreisender ein. Er zog den aggressiven Mann von den Zugbegleitern weg, sodass diese wieder aufstehen und sich im Führerstand des Zuges einsperren konnten. Als der Zugführer sehen konnte, dass der Unruhestifter ausgestiegen war, verschloss er die Zugtüren, was dazu führte, dass der augenscheinlich angetrunkene Mann, mit den Fäusten gegen die Türen klopfte.

Polizei ermittel wegen Körperverletzung

Einer der beiden Zugbegleiter zog sich durch die Angriffe des alkoholisierten Mannes Prellungen im Rückenbereich zu und war nicht mehr dienstfähig. Den 39-jährigen Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung. Der äußerst couragierte Reisende und auch weitere Zeugen der Vorgänge im Zug und auch am Bahnhof in Mainleus werden gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Selb am Revier in Hof unter der Telefonnummer 09281 140029 - 0 zu melden.

