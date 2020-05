Man sollte mit der Polizei nicht "Räuber und Gendarm" spielen. Da kann der Schuss schnell nach hinten losgehen. Diese Erkenntnis mussten zwei junge Burschen am Wochenende in Schwarzach machen.

Zunächst ließen sie in den frühen Morgenstunden des Sonntags ihren jugendlichen Übermut an einem Sammelcontainer des Roten Kreuzes am Gemeindezentrum aus, brachen ihn auf und warfen die gespendeten Altkleider in den Zentbach.

Schwarzach: "Schneise der Verwüstung" - junge Täter rufen selbst die Polizei

Ihrer sinnlosen Zerstörungswut fielen auch noch eine Sitzbank und ein Fahrradständer zum Opfer, auch die Dachrinne am Feuerwehrhaus wurde malträtiert, Fußballtore des FC Schwarzach umgeworfen.

Im August 2019 sorgten zwei Brüder in der Nähe von Schwarzach mit einem Raubzug für mächtig Aufsehen. National und international berichteten viele Medien über die beiden.

Im neusten Fall riefen die Vandalen am Sonntag höchstpersönlich bei der Polizei an. "Sie wollten wohl Verfangerles mit uns spielen und die Spur auf andere lenken", sagt ein Polizeibeamter, der in der Nacht Dienst hatte.

Auch eine Anwohnerin rief in der Inspektion in Kulmbach an. Die Beamten fanden dann schnell heraus, dass der dreiste Anrufer und sein Kumpel selbst die Übeltäter waren. Resultat des Dumme-Jungen-Streiches: Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Missbrauch des Notrufes.