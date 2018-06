Kran stellt neue Riesentanks für die Kulmbacher Brauerei auf

Aus diesem Grund kommt es in der EKU-Unterführung zu Beeinträchtigungen im Verkehr. Die Spur, die von der Mittelau kommend stadteinwärts führt, ist gesperrt. Der Verkehr wird in beide Richtungen jeweils einspurig durch die Unterführung geleitet. Die Teilsperrung soll bis Freitagmittag wieder aufgehoben werden.

Es war eine spektakuläre Aktion, die am Dienstag Vormittag zahlreiche Schaulustige anlockte: Mit einem Autokran wurden zwei riesengroße Tanks auf das Gelände der Kulmbacher Brauerei in der Gummistraße in Kulmbach gehoben."Aufgrund des nachhaltigen Wachstums im Bierspezialitäten-Segment baut die Kulmbacher Brauerei ihre Kapazitäten im Bereich der Flaschenabfüllung aus", heißt es dazu aus der Pressestelle der Brauerei.. Auch am Mittwoch und Donnerstag werden noch jeweils zwei Tanks mit Tiefladern angeliefert und aufgestellt. Jeweils zwei weitere Tanks werden am Mittwoch und Donnerstag folgen.Die Drucktanks werden zunächst in der EKU-Unterführung abgestellt und dann sukzessive von der Bayreuther Firma Klug auf ihrem endgültigen Standort auf dem Gebäudedach der neuen Drucktankstation platziert.In den Drucktanks werden ausgereifte Biere vor der Flaschenabfüllung zwischengelagert. Die neuen Tanks haben jeweils ein Fassungsvermögen von 2000 Hektolitern. "Sie runden das Investment in eine neue, leistungsfähigere Abfüllanlage für Bügelverschlussflaschen ab, die bereits zum Jahreswechsel in Betrieb gegangen ist", so die Brauerei.