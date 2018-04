Knatternde Motoren, blank geputztes Chrom

Wenn Tausende Biker mit ihren Motorrädern, Trikes und Quads zusammenkommen, wird es richtig laut. Es dröhnt, röhrt und knattert vielstimmig aus chromblitzenden Auspuffrohren. Beim Motorradkorso durch die abgesperrten Straßen der Innenstadt präsentieren die Fahrer am Sonntag ihre Maschinen und sich selbst. Auffallen ist die Devise: Individuelle Umbauten, originelle Accessoires für Bike und Biker sind Hingucker, und mancher gibt zwischendurch mal richtig Gas, bis die Reifen qualmen. Die Zuschauer genießen das Spektakel und applaudieren.

Ein besonderes Schmuckstück für Oldtimer-Fans stellt Jens Neumann zu Schau. Der Kölner macht Urlaub in Kulmbach und kommt spontan mit seinem Morgan 3-Wheeler, Baujahr 1913, aufs Sternfahrt-Gelände. Das Dreirad ist eines der erfolgreichsten Fahrzeuge der frühen Automobilgeschichte und "Fahrspaß pur", schwärmt Neumann, der den sportlichen Flitzer einem prominenten Vorbesitzer abgekauft hat - dem Fernsehkoch Horst Lichter.

Bei traumhaftem Frühsommerwetter an beiden Veranstaltungstagen lockt die Sternfahrt die Besucher in Massen. Über 40 000 kommen aufs Festgelände, um sich zu informieren, unterhalten zu lassen und zu feiern.

Wer sich die Attraktionen der Sicherheits- und Verkaufsmesse in Ruhe ansehen will, kommt schon am Samstag. Bei sommerlichen Temperaturen gibt es nachmittags noch genug Bewegungsfreiheit und kurze Wartezeiten. Dicht gedrängt stehen die Zuschauer hinter den Absperrbändern, um sich bei nachgestellten Unfallszenarien die Arbeit der Retter anzusehen und erklären zu lassen.

Abends erleben Tausende Open-air-Partystimmung - erst mit den Mädels der AC/DC-Coverband HellsBelles und anschließend mit einer mitreißenden Performance der Musiker von Die Toten Ärzte, die Hits der Ärzte und der Toten Hosen spielen.

Neben den Bikern sprechen die Veranstalter auch Familien an. Besonders beliebt ist die Blitzer-Rampe der Polizei: Die Kinder stehen Schlange, um im Tretauto von der Polizei geblitzt zu werden und ihr "Temposünder"-Foto mit nach Hause zu nehmen.