Klinikum-Notaufnahme ist jetzt eine eigene Einheit

Die Notaufnahme am Kulmbacher Klinikum ist damit auf Augenhöhe mit den anderen Kliniken . Sabine Leins ist vom 1. Juli 2018 an die erste Leitende Ärztin in der Notaufnahme des Klinikums Kulmbach . Die 58-jährige Medizinerin ist Fachärztin für Chirurgie und bringt eine langjährige Erfahrung in der Behandlung von Notfallpatienten mit. Leins hat in Bogenhausen und am Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt als Oberärztin gearbeitet. Ihren Beruf liebt sie. Für die Notaufnahme hat sie sich bewusst entschieden: "Diese Arbeit ist extrem abwechslungsreich. Man kann sich nie auf etwas einstellen. Man weiß weder, wie viele Patienten man an einem Tag hat, noch welche Fälle es zu behandeln gilt. Als Arzt ist man damit sehr gefordert. Für die Arbeit in einer Notaufnahme gibt es nur zwei Optionen: Man liebt sie oder man hasst sie."Die geborene Münchnerin hat sich für die Liebe zu diesem Tätigkeitsfeld entschieden. Die Fachärztin für Allgemeinchirurgie hatte sich nach ihrem Medizinstudium in Regensburg und München zunächst für Urologie interessiert, sich dann aber entschlossen, Chirurgin zu werden. Bewusst hat sich Leins, wie sie sagt, nicht auf eine bestimmte Subdisziplin spezialisiert. "In der Medizin braucht es auch Allrounder", sagt sie. Als solches begreift sie ihre Tätigkeit in der Notaufnahme und weiß, dass die Zusammenarbeit mit allen Fachrichtungen gerade in einer Notaufnahme unverzichtbar ist. "Natürlich müssen wir alle Disziplinen einbinden." Es sei immer gut, sich auszutauschen und zusammen zu arbeiten. "Vier Augen sehen mehr als zwei."Dass auch viel organisatorische Arbeit auf sie zukommt, weiß die neue Leitende Ärztin. Sie will aber auch bei der Behandlung der Patienten täglich eingebunden sein. "In erster Linie bin ich Ärztin", sagt sie. Eine ausgesprochen spannende Tätigkeit bietet die Notaufnahme, macht Leins deutlich. "Die Menschen kommen oft mit ganz unspezifischen Symptomen zu uns." Dann gelte es, möglichst schnell Antworten zu präsentieren. "Nichts ist schlimmer als die Diagnose nicht zu finden."Sabine Leins wird in Kulmbach und in München wohnen. Mit ihrem Mann hat sie vereinbart, die Wochenenden abwechselnd gemeinsam in München und Kulmbach zu verbringen. Die beiden Kinder sind erwachsen. Der Sohn studiert Medizin, die Tochter Jura. Kulmbach hat Sabine Leins auf Anhieb gefallen. "Hier ist alles so offen und freundlich und so wunderschön grün." Besonders die vielen Blumen in der Kulmbacher Innenstadt haben es der Medizinerin angetan.Die Arbeit als Ärztin in einer Notaufnahme ist sehr zeitintensiv. Die Arbeitszeiten oft nicht planbar. Für Hobbies bleibt da wenig Zeit. Aber wenn, dann geht es zum Walken oder zum Skifahren. Zur Entspannung greift die Chirurgin gern zu einem Buch.Notaufnahmen in Kliniken, erklärt Geschäftsführerin Brigitte Angermann, gewinnen immer mehr Bedeutung. Die Zahlen aus dem Klinikum Kulmbach belegen das eindrucksvoll. Mehr als 25 000 Patienten pro Jahr werden in der Kulmbacher Notaufnahme behandelt. Etwa die Hälfte davon ambulant, die andere Hälfte wird stationär aufgenommen. Die Fallzahlen, sagt Brigitte Angermann, steigen kontinuierlich. Das habe der "Gemeinsame Bundesausschuss" zum Anlass genommen, ein gestuftes System für Notfallstrukturen zu erstellen. "Damit wird der Entwicklung Rechnung getragen, die Notaufnahmen auf Augenhöhe mit anderen Fachrichtungen zu stellen und sie als eigenen Bereich mit eigenen spezifischen Anforderungen zu etablieren." Die logische Konsequenz daraus sei es, für diesen Bereich auch eine eigene ärztliche Leitung einzusetzen.Dem schließen sich auch Landrat Klaus Peter Söllner und Oberbürgermeister Henry Schramm an. Landrat Söllner erklärt, die Notaufnahme sei aufgrund der enormen Frequenz seit Jahren ein Brennpunkt im Klinikum Kulmbach. Gerade diesen Bereich, in dem es aufgrund des großen Patientenaufkommens immer wieder Engpässe gebe, jetzt noch mehr zu professionalisieren, sei ein Gebot der Stunde gewesen. OB Henry Schramm ergänzt, es sei eine glückliche Fügung gewesen, für diese erstmals zu besetzende Stelle eine Ärztin gewinnen zu können, die bereits jahrelang Erfahrungen in ebenfalls hoch ausgelasteten Notaufnahmestationen sammeln konnte.