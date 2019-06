Kirchleuser Pfarrer erfüllt sich einen Traum in Rot

Pfarrer Christian Schmidt hat ein Faible für ungewöhnliche Fahrzeuge. So nennt der Kirchleuser Seelsorger unter anderem ein Quad sein eigen. Doch jetzt hat sich Schmidt "einen ganz persönlichen Männertraum" erfüllt: einen kleinen roten Traktor. Viele Kirchleuser waren auf den Beinen und feierten mit ihrem Pfarrer.

Wenn sich in Kirchleus ein Landwirt einen neuen Traktor anschafft, dann wird das im gesamten Ort gefeiert: mit einem "Abschmierfest". "Das ist bei uns so. Wir treffen uns dann - jeder bringt was für das neue Gefährt mit", erklärt Werner Hain von den Traktorfreunden Kirchleus-Lösau.

Grillparty im Pfarrgarten

Christian Schmidt und vor allem seine Frau Ruth hatten eine Mega-Grillparty vorbereitet: mit Bratwürsten, Salaten, selbst gemachtem Kraut und natürlich mit flüssigem "Schmiermittel". Bier für die Männer, Erdbeerbowle für die Damen. Jeder sollte mitfeiern und sich an dem neuen Gefährt des Pfarrers erfreuen.

Christian Schmidt hat sich einen kleinen Traum erfüllt - und hat sich einen alten Traktor gekauft. "Ich hätte ihn nicht unbedingt gebraucht. Aber das war mein Männertraum", lacht der Pfarrer. Schon wieder kommt ein Gratulant, um dem Pfarrer eine Dose Getriebeöl zu schenken, und um dann anschließend mit zu feiern: "Jetzt ist er einer von uns", sind sich alle einig und posieren vor dem Traktor.

Nicht nur Traktorfreunde aus Kirchleus und Umgebung beglückwünschen den Geistlichen, auch viele Mitglieder seiner Kirchengemeinde lassen sich von der Euphorieanstecken und feiern mit. Die Kleinen dürfen sogar probesitzen.

In England produziert

Christian Schmidt hat sich einen MF 165 S gekauft. MF steht für Massey Ferguson. Es handelt sich eigentlich um einen Standardschlepper, wie er viele Jahre lang in Frankreich und England gefertigt worden ist. Doch der Traktor des Pfarrers ist dennoch eine Besonderheit: Denn er ist mit einem 60 PS starken Motor ausgestattet. Es ist damit klar, dass der kleine rote Traktor garantiert in England produziert worden ist. Denn nur dort wurde diese Variante hergestellt.

"Ich wollte unbedingt einen Frontlader", verrät Christian Schmidt und freut sich über das große Hallo. "Ich habe den Traktor durch Zufall in Weidenberg gefunden. Er war nicht teuer - das hat gepasst." Dass er insgeheim einen Volltreffer gelandet hat und das Verhältnis zwischen Ferguson- und Fendt-Treckern bei den Traktorfreunden wieder ins Lot gebracht hat, wurde dem Gottesmann erst im Nachhinein bewusst.

Ein Kraftpaket

Technisch ist das kleine rote Kraftpaket einwandfrei. Doch ein bisschen daran arbeiten möchte Schmidt dennoch. "Die Rücklichter sind nicht originalgetreu. Die möchte ich austauschen", hat sich Schmidt vorgenommen und sagt entschuldigend: "Ich bin ja auch ein Privatmensch - warum soll ein Pfarrer nicht auch mal am Traktor rumschrauben?".

Eingesetzt werden soll das Gefährt übrigens nicht nur auf der Pfarrwiese hinterm Haus, sondern auch im Pfarrwald. "Wir haben immerhin 40 Hektar", lacht Schmidt.