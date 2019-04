Kirchenführer für Kinder in Kulmbach: Spannend statt langweilig

Jahreszahlen und trockene Information sucht man im neuen Führer für die Stadtpfarrkirche Unsere Liebe Frau vergebens. "Wir wollten einen Kirchenführer für Kinder ab dem Grundschulalter machen, der dazu anregt, die Kirche zu entdecken", erklärte Gudrun Baar vom Bücherei-Team, die Dekan Hans Roppelt nicht weniger als 500 Exemplare des Führers übergab.. "Aber auch Erwachsene können den Kirchenführer gut verwenden. Erstellt hat den Führer das Bücherei-Team. Durch den Verkauf von Osterkerzen und Spenden wurde das Projekt finanziert, und so kann der Kinderkirchenführer nun kostenlos oder gegen eine Spende abgegeben werden.

Dass die Stadtpfarrkirche "Unsere Liebe Frau" in diesem Jahr 125 Jahre alt wird, also im Jahr 1894 geweiht worden ist, weiß natürlich jedes Kind. Doch der Kirchenführer möchte dazu anregen, die neugotische Kirche, die nach einem Entwurf von Architekt Bruno Specht in nur zwei Jahren erbaut worden ist, mit anderen Augen zu sehen. "Nur das, was man kennt, kann man auch lieben. Und ich hoffe, dass Kinder und Jugendliche durch diesen Führer die Kirche neu entdecken", wünschte sich Dekan Hans Roppelt.

Elisa (9) und Greta (13) Lengenfelder machten mit dem Dekan nach der Heiligen Messe gleich die Probe aufs Exempel und ließen sich zu einem Kirchenrundgang überreden. Sie erfuhren dabei, was es mit dem Relief am Hauptportal auf sich hat, was man über den Hochaltar wissen muss und wie die Patrone des Erzbistums Bamberg heißen. Plötzlich entdecken die Kinder Details, die ihnen noch nie aufgefallen sind.

Die Kinder entdecken in der Stadtpfarrkirche Marienfiguren und die Kreuzwegstationen, den Beichtstuhl und die Orgel. Und neben dem Ausgang gibt es noch zwei riesige Heiligenfiguren. "Die haben aber große Füße", staunt Elise Lengenfelder und fragt ihre große Schwester um Rat. Es ist Apostel Paulus - man erkennt ihn an dem Schwert. Elise und Greta Lengenfelder haben durch den Kinderkirchenführer jedenfalls viel Neues erfahren, obwohl sie eigentlich sicher waren, dass sie "ihre" Kirche in- und auswendig kennen würden.

"Der Kinderkirchenführer soll aber auch verdeutlichen, dass man eine Kirche nicht nur als Baudenkmal wahrnehmen soll, sondern er will dazu anregen, am Geschehen in der Kirche, dem Gottesdienst, teilzunehmen", sagt Gudrun Baar vom Büchereiteam.