Kirchen im Kulmbacher Land bringen Osterlicht zu den Menschen ach Hause

Das Licht symbolisch mit dem Entzünden von Kerzen nach einer Zeit der Dunkelheit wieder in die Welt zu bringen, ist nach der Karwoche der Leitgedanke der Feier der Osternacht in den evangelischen und katholischen Kirchengemeinden. Da die traditionellen Feiern nicht in gewohnter Weise stattfinden und die Gläubigen ihre Osterkerzen nicht selbst in der Kirche entzünden konnten, hatten sich die katholischen Kirchengemeinden Stadtsteinach und Untersteinach sowie die evangelischen Gemeinden Stadtsteinach, Rugendorf und Untersteinach zusammengetan und das Osterlicht diesmal zu den Gläubigen direkt nach Hause gebracht.

Die Regie für diese bislang einmalige ökumenische Aktion hatten die Katholiken übernommen. Pia Kraus hatte für Stadtsteinach und Rugendorf die Anmeldungen entgegengenommen, Michaela Laaber für Untersteinach. Beide hatten nicht mit einer derartigen Resonanz auf das Angebot gerechnet. Schließlich konnten in Stadtsteinach und Rugendorf 154 und in Untersteinach 93 Kerzen entzündet werden. Diese hatten die Gläubigen in Laternen vor ihren Häusern bereitgestellt.

Kein Mangel an Helfern

"Helfer hierfür zu finden, war kein Problem", sagte Michaela Laaber. "Nach einem ersten Aufruf hatten sich bereits genügend Freiwillige zur Verfügung gestellt." Für die hatten die beiden Organisatorinnen schließlich Bezirke abgegrenzt und die Adressen der Interessenten so eingeteilt, dass die Helfer ihre zugeteilten Wege mit möglichst wenig Aufwand begehen konnten. "Dabei wurde natürlich jeder berücksichtigt", sagte Pia Kraus, "auch Gläubige in den abgelegenen Gebieten."

Geweiht und entzündet hatte Pfarrvikar Sebastian Masella die zentrale Osterkerze bereits vor Tagesanbruch ohne Beteiligung von Gemeindemitgliedern in der katholischen Stadtkirche Sankt Michael. Sie stand bereits vor dem Volksaltar bereit, als die Helfer nacheinander ab Tagesanbruch in das Gotteshaus kamen, um ihre Kerze an der Osterkerze zu entzünden.

Lob für ökumenische Aktion

Das Feuer für die beiden evangelischen Kirchen in Stadtsteinach und Rugendorf holte Pfarrerin Sigrun Wagner selbst ab. Nach Untersteinach brachten Michaela und Thomas Laaber die geweihte Osterkerze und entzündeten diese in der katholische Kirche. Für die Untersteinacher Helfer waren Körbchen vorbereitet - mit Adressenliste und einer Kerze.

In der evangelischen Kirche wartete Pfarrer Wolfgang Oertel bereits auf Michaela Laaber, die ihm das Osterlicht für Sankt Oswald übergab. Nach dem Verlesen der Ostergeschichte und einem Introitus entzündete Pfarrer Oertel die große Osterkerze im Gotteshaus. Dabei dankte er auch "den katholischen Glaubensbrüdern für die großartige ökumenische Aktion", bevor er sich selbst auf den Weg machte, um das Osterlicht an Häuser in seiner Gemeinde weiterzutragen.

Michaela Laaber machte sich zeitgleich auf ihre Tour am Eichberg. Pia Kraus hatte das Stadtsteinacher Oberland übernommen. In Schwand entzündete sie in der kleine Kapelle die Osterkerze, von der sich die Schwander ihr Osterlicht selbst abholten; und nach Römersreuth und Vogtendorf wurde sie bereits am Sankt Marien Altenheim der Caritas erwartet.

Einige Bewohner beobachteten vom Flur hinter dem Eingang, wie Pia Kraus die Osterkerze aus St. Michael vor der Eingangstüre entzündete. Denn im Seniorenheim galten auch in diesem Fall die besonderen Auflagen der Corona-Zeit: Der Zugang ins Haus blieb verwehrt.