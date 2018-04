Kinderbetreuung hat in Wirsberg höchste Priorität

Der Markt Wirsberg plant die Erweiterung der Herbert-Kneitz-Kindertagesstätte. Der Grund ist erfreulich, denn die Nachfrage nach Betreuungsplätzen steigt. Wir haben uns mit Bürgermeister Hermann Anselstetter (SPD) über diese Thema und weitere Projekte in der Gemeinde unterhalten.



In der jüngsten Sitzung sprachen Sie davon, die ausgebuchte Awo-Kita bedarfsgerecht weiter auszubauen. An welche Baumaßnahmen ist konkret gedacht?

Hermann Anselstetter: Unser Gemeinderat räumt der Kinderbetreuung mit einer hochwertigen frühkindlichen Bildung höchste Priorität ein. Die vom Kita-Team der Awo seit Jahren praktizierte qualitätsvolle Arbeit sorgt bei Eltern für eine rege Nachfrage. Die Krippen-, Kita- und Hortgruppen boomen auch wegen der hohen Geburtenzahlen und der erfreulichen Zuzüge.

Leiterin Kerstin Lobe und ihr Team zählen außerdem zu den wenigen Kitas in der Region, die sich um die Integration von Kindern mit Behinderung kümmern. Der Bedarf wird für das kommende Kita-Jahr bereits von etwa 100 auf 125 Betreuungsplätze plus Hort-Ferienkinder steigen. Trotz des jüngsten Krippen-Neubaus haben wir für 2018/19 erneut Voranmeldungen für eine dritte Krippengruppe. Auch der Bedarf für eine dritte Gruppe der über Dreijährigen liegt vor. Bei intensiven Gespräche mit dem Jugendamt, der Regierungund der Awo-Geschäftsführung wurden uns Wege aufgezeigt, um Lösungen für die Zukunft zu finden. Wenn wir Eltern nicht absagen wollen, ist eine Baumaßnahme unumgänglich.



Wie sieht Ihr Zeitplan aus?

Derzeit loten wir mit dem Architekturbüro Drenske alle Kompaktlösungen aus. Es zeichnet sich ab, dass dies ein größeres Bauprojekt wird. Unsere Ziele für 2018 sind ein räumliches Multifunktionskonzept und die Erstellung der Bauplanung. Außerdem wollen wir den Förderantrag einreichen, damit wir 2019 Baureife erlangen. Zunächst werden wir in Abstimmung mit dem Jugendamt Brückenlösungen finden.



Sie verwiesen auch auf das nach wie vor brachliegende Rewe-Grundstück, das in Kürze an die Norma verkauft wird. An der B 303 soll auch das neu konzipierte, überörtliche Beratungscenter der Sparkasse einziehen. Der ursprüngliche Termin ist schon vorbei. Welche Gründe führten zu der zeitlichen Verzögerung?

Wir brauchen mehrere Lärmschutzgutachten, außerdem geht es um die städtebauliche Umsetzung des Lärmschutzes. Obwohl der neue Norma-Markt Richtung Bundesstraße eine Dachhöhe von acht Metern bietet, wurden neue Lärmpegelberechnungen gefordert. Hinzu kommt, dass zusätzlich die Emissionen auf den Parkflächen berechnet werden mussten.

Für die hinterliegenden Wohnhäuser wird der Lärmschutz so optimal wie nie zuvor sein, zumal auch die Lücke zum Kfz-Betrieb Knarr mit Lärmschutz geschlossen wird. Norma arbeitet an gestalterischen Alternativen, die auch bei den Kunden Anklang finden. Zu den Überlegungen zählen auch eine Glaswand oder eine Kombination aus Glas- und Grünwand. Sobald das Landratsamt den Bauplan genehmigt hat, kann es losgehen. Die Bauzeit für das Drei-Millionen-Projekt beträgt drei bis vier Monate.



Für das neue Bürgerzentrum am Marktplatz sind in diesem Haushaltsjahr Investitionskosten von knapp einer Million Euro eingeplant. Was ist heuer konkret vorgesehen und wann fällt dazu der Startschuss?

Das Gesamtprojekt Bürgerzentrum ist mit 4,5 Millionen Euro veranschlagt. Mit der Investitionssumme von 950 000 Euro streben wir 2018 die Teilschließung der Lücke zwischen Johanniskirche und dem Günthers- Haus an. Wenn Förderzusage, Baugenehmigung und ein zufriedenstellendes Kostenangebot vorliiegen, wollen wir im Herbst noch den Rohbau am Anwesen Günther erstellen.



Rund um den historischen Marktplatz sollen moderne Akzente gesetzt werden ...

Kürzlich erfolgte die Abstimmung der Städtebau-Abteilung an der Regierung, dem Landesamt für Denkmalpflege, dem Landratsamt und dem Architekturbüro Drenske. Alle Beteiligten fordern eine modernere Akzentuierung bei Fenstern, Türen oder Dach, die sich aber harmonisch in das Denkmalensemble am Marktplatz einfügen muss.

Bevor wir Kostenangebote einholen, wird sich der Marktgemeinderat noch mit allen Details vom Foyer über die Saalgröße, die Innengestaltung bis zur Bühne befassen.