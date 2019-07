Kinder testeten neuen Kieswäsch-Spielplatz

Die Stadt Kulmbach investiert aktuell intensiv in die Ausgestaltung und Neuschaffung von attraktiven Spielplätzen, so auch im Naherholungsgebiet Mainaue an der Kieswäsch. Am Dienstagvormittag durften die Schülerinnen und Schüler der ersten und zweiten Klassen der Melkendorfer Theodor-Heublein-Schule sowie die Vorschüler des Kindergartens exklusiv das neue Spielareal testen - mit dabei war Oberbürgermeister Henry Schramm.

"Kennt ihr denn ‚Wickie und die starken Männer?", wollte OB Henry Schramm von den Kindern wissen, die sich auf dem nagelneuen Spielschiff tummelten. "Wickie ist blitzgescheit und hat immer tolle Ideen, er erlebt aufregende Abenteuer", sagte er, und wünschte den Kindern allzeit viel Freude mit dem neuen Spielgerät.

Neben dem Spiel- und Kletterschiff wurde auch noch ein kleines Karussell aufgestellt, es gibt eine Schaukel und ein Trampolin wurde in den Boden eingelassen. "Das macht besonders viel Spaß!", jubelten Mia (6), Anna (7) und Benedikt (8). "Der Spielplatz ist jetzt viel besser geworden", waren sie sich einig, hier würden sie künftig öfter herkommen. Benedikt ist besonders vom Trampolin angetan, "ich habe auch zu Hause eins, Hüpfen ist toll!"

Insgesamt 40 000 Euro hat die Stadt in den neu gestalteten Spielplatz an der Kieswäsch investiert. "Das Geld ist hier gut angelegt, denn Kinder sind unsere Zukunft", betonte Henry Schramm. Vor kurzem erst wurde der neue Spielplatz Blaich feierlich eröffnet, und in Forstlahm entsteht ein weiteres Spielparadies für Kinder. "Die Gesamtinvestitionen für Spielplätze belaufen sich aktuell auf 280 000 Euro", denn auch auf anderen Spielplätzen wurden Umbauten oder Modernisierungen und Renovierungen durchgeführt.