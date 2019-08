Kinder begaben sich auf die Spuren des Berggeistes

Wissen Sie, was ein "Arschleder" ist? Oder ein "Tonfrosch"? Die fast 90 Kinder, die an der Tagesaktion des Landrats und des Kreisjugendrings im Rahmen des Ferienpasses teilnahmen, hatten nicht nur viel Spaß, sondern haben auch viel gelernt. Am Dienstag ging es nach Kupferberg in den Steinbruch Schicker, wo die Kinder nicht nur durch den Steinbruch geführt wurden, sondern auch noch eine Sprengung erleben durften. Nach einem Mittagessen mit Bratwürsten machte sich die Gruppe auf zum Bergbaumuseum, wo zahlreiche Mitmachstationen auf die Teilnehmer warteten.

Mit dem zweiten Vereinsvorsitzenden Andreas Görtz stiegen die Kinder ausgerüstet mit Mantel und Helm hinab ins alte Bergwerk, um Geschichten von damals zu lauschen und den Berggeist zu suchen. "Der Berggeist beschützte die, die fleißig waren", erzählte Andreas Görtz und verdeutlichte seinen jungen Zuhörern: "Kinder in eurem Alter mussten früher 12 bis 16 Stunden hier in der Dunkelheit, nur mit einer Öllampe ausgerüstet, sechs Tage in der Woche schuften." Das beeindruckte die Kinder, und sie waren erleichtert, dass sie nur in ihrer Freizeit im Bergbaumuseum "arbeiten" mussten. "Das war damals nicht so schön, da bin ich ganz froh, dass ich heute lebe", sagte etwa der 10-jährige Emilio. "Besonders cool war neben der Führung aber das Erzkochen und die Schmiede", sagte er.

Erzsteine zerstoßen

An der Erzstation durften die Kinder unter der Anleitung von Wolfram Kliesch Erzsteine zerstoßen und sieben - das Erz wurde dann in Lehmöfen bei 1250-1300 Grad geschmolzen. "Die Temperatur ist dabei sehr wichtig", erklärte er. Früher hätten die Kinder schon im Alter von 12 Jahren die Steine zerklopft, "für einen Hungerlohn". Die 8-jährige Clara war fleißig dabei, die Erzsteine zu zertrümmern. "Das macht Spaß, ist aber schon ein bisschen anstrengend", sagte sie. Tagaus, tagein wolle sie das auch nicht machen.

Wieder an einer anderen Station konnten die Kinder sogenannte Drusen knacken, das sind Steine mit Hohlräumen, in denen sich Kristalle finden. Diese Drusen durften sie als Geschenk mit nach Hause nehmen. "Wir kaufen unsere Drusen aus England", verriet Christian Kühl, der die Edelstein-Waschstation beaufsichtigte. "Es wird immer schwieriger, welche zu finden." Ein echter kleiner Schatz also, den die Kinder ihr eigen nennen durften.

Als dann am Nachmittag Landrat Klaus Peter Söllner mit Bürgermeister Alfred Kolenda eintraf, gab es ein großes Hallo. Ausgestattet mit Bergmannskluft und Helm stieg der Landrat mit den Kindern ins Besucherbergwerk am Bergbaumuseum, ließ sich an den Stationen erklären, was dort gespielt, ausprobiert oder gewerkelt wurde, und gab zum Ende der Veranstaltung noch eine Runde Eis aus.

Ach ja, und wer jetzt neugierig wurde und wissen will, was denn nun ein "Arschleder" und ein "Tonfrosch" sind, der sollte sich am besten selbst einmal aufmachen und das Bergbaumuseum in Kupferberg besuchen.