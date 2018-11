Kein Verständnis für Brückentag in Stadtsteinach

Ein Brückentag, der noch dazu auf einen Freitag fällt, ist eine feine Sache. Mit einem Tag Urlaub oder einer Verringerung des Überstunden-Kontos kann man ein verlängertes, viertägiges Wochenende genießen. Dies gönnten sich am vergangenen Freitag, dem Tag nach Allerheiligen, auch die Mitarbeiter der Stadtsteinacher Verwaltung, was bei einigen Bürgern nicht gut ankam.

Zu ihnen gehört Thilo Holthaus, der aus seinem Ärger keinen Hehl macht. Der Geschäftsführer der Verkehrsakademie Kulmbach wollte seinen Führerschein verlängern lassen, wobei ihm im Landratsamt erklärt wurde, dass er dafür auch eine Bescheinigung der Kommune vorlegen müsse, die den Wohnsitz in Stadtsteinach bestätigt.

"38 Wartende im Landratsamt"

Wenig erbaut über diese Vorschrift ("Die stammt wohl noch aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg"), fuhr er zurück in die frühere Kreisstadt, wo er entrüstet feststellen musste, dass das Rathaus geschlossen ist und bereits drei Mitbürger am Eingang standen und lebhaft über die ärgerliche Situation diskutierten. "Im Landratsamt saßen 38 wartende Menschen. Das zeigt doch, dass viele den Brückentag nutzen, um Verwaltungssachen zu erledigen. Welche Firma kann sich das erlauben? Die müssen doch wenigstens in jeder Abteilung einen Mitarbeiter haben", so Thilo Holthaus, der es sich auch nicht nehmen ließ, Bürgermeister Roland Wolfrum am Telefon gehörig die Meinung zu sagen.

Letzterer bestätigte am Montag die Kritik seines Mitbürgers, kann dessen Wut über den Brückentag im Rathaus aber nicht nachvollziehen. "Die Welt wird das überleben, es geht um vier Stunden am Freitag", so Wolfrum, der seinen Bediensteten im Rathaus eigentlich nur einen Gefallen tun wollte, nachdem sie ihn um den freien Tag gebeten hatten.

Außerdem: "Unsere Verwaltung ist so klein, dass fast jeder Mitarbeiter seine eigene Abteilung verantwortet. Wenn alle kommen, ist das Rathaus zu 80 Prozent besetzt, und dann gibt es halt keinen Brückentag."

"Kein Grundsatz"

Der Bürgermeister verweist zusätzlich darauf, dass es in Stadtsteinach für Brückentage im Jahresverlauf keine grundsätzliche Regelung gibt und die Situation am Freitag auch kein Stadtsteinacher Alleinstellungsmerkmal sei. "Googeln Sie mal, dann werden Sie sehen, wie viele Rathäuser geschlossen hatten."

Was den Landkreis betrifft, waren es so viele dann doch nicht. Neben Stadtsteinach war nur in den Rathäusern von Himmelkron und Marktschorgast kein Publikumsverkehr möglich; ebenso in der Stadt Kulmbach, die aber die Tourist-Information und die Bücherei offenhielt.

Presseck: "Service für Bürger"

In Presseck hat man sich sogar auf den Brückentag eingestellt, wie Verwaltungsmitarbeiterin Silke Tempel betont: "Wir sind eigentlich immer da. Auch am Freitag haben wir ganz normal gearbeitet. Doch es war stressig, und wir hatten stramm zu tun. Das wissen wir aber, denn viele Leute, die auswärts arbeiten und sonst keine Zeit haben, nutzen den Brückentag, um ihre Verwaltungsangelegenheiten zu regeln. Wir sehen das als Service für unsere Bürger."

Wer hat am Brückentag gearbeitet?

Die Regelung bei Brückentagen ist in den Rathäusern der Stadt und des Landkreises Kulmbach unterschiedlich.

Geöffnet hatten am Freitag, 2. November, im Stadtsteinacher Land die Verwaltungsgemeinschaften Untersteinach und Marktleugast sowie die Verwaltung des Marktes Presseck, im alten Landkreis Kulmbach waren die Gemeindebediensteten in Kasendorf, Neudrossenfeld, Neuenmarkt, Mainleus, Thurnau, Trebgast und Wirsberg für ihre Bürger da.

Geschlossen waren neben Stadtsteinach im Landkreis nur die Rathäuser von Himmelkron und Marktschorgast. Auch die Stadtverwaltung Kulmbach arbeitete nicht, dort waren aber die Tourist-Info und die Bücherei geöffnet.mü