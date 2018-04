Kaufland Kulmbach schließt offenbar im August 2019

Aktuell arbeiten dort rund 50 Mitarbeiter. Die Filiale ist einer der Anker-Mieter des "Fritz". Am 31. August 2019 will Kaufland seine Filiale in der Kulmbacher Innenstadt schließen.



Am Montag sind die Kaufland-Mitarbeiter offenbar in einer Versammlung darüber informiert worden. Für viele der meist in Teilzeit beschäftigten Frauen mittleren Alters ist dies eine Hiobsbotschaft, denn Alternativen gibt es kaum, nach Bayreuth oder Lichtenfels in die dortigen Kaufland-Filialen übernommen zu werden, rentiert sich bei drei bis vier Stunden Arbeit am Tag kaum.



Grund für die Schließung sollen die Umsätze sein. Die Gewerkschaft ver.di wirft Kaufland-Besitzer und Milliardär Dieter Schwarz vor, er und vor allem die Deutschland-Geschäftsleitung von Kaufland habe in Kulmbach seit langem nicht mehr investiert.



ver.di bemüht sich offenbar um eine sozial verträgliche Lösungen, man sei auch mit der Stadt bereits in Kontakt.