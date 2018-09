Katrin Göring-Eckardt unterstützt die Grünen in Kulmbach

"Auf ein Wort mit Katrin Göring-Eckardt" - so überschrieb der Kreisverband von Bündnis 90/Die Grünen die Veranstaltung im sogenannten Townhall-Format, was nichts anderes heißt als Bürgergespräch. Und die Teilnehmer, etwa 60 an der Zahl, machten von der Möglichkeit der Diskussion reichlich Gebrauch.

Themen waren unter anderem Sozial-, Umwelt- und Verkehrspolitik, Klimaschutz und die rechtsradikalen Tendenzen in Deutschland. Katrin Göring-Eckardt, die seit 2013 neben Anton Hofreiter Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Grünen ist, bescherte ein tagesaktuelles Ereignis - die Ablösung von Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen und dessen Beförderung zum Staatssekretär im Bundesinnenministerium - gleich zum Auftakt eine Steilvorlage. "Ich kann mich nicht erinnern, schon einmal erlebt zu haben, dass jemand, der eine Gefahr ist für die Sicherheit und den Inneren Frieden eines Landes, auch noch belohnt wird. Die können es einfach nicht", schimpfte sie auf die Große Koalition.

