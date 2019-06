Kasendorfer Jugendliche räumen ihr Domizil

Zwölf Jahre lang war der Kasendorfer Jugendtreff in der ehemaligen Brauereigaststätte "Schwarzes Ross" am Marktplatz untergebracht, jetzt mussten die Jugendlichen ihr Domizil (aus-)räumen. "In den oberen Stockwerken wird gebaut, da war es den Verantwortlichen zu gefährlich, die darunter liegenden Räumlichkeiten weiter den Jugendlichen zur Verfügung zu stellen", erklärte Volkmar Schulze, Vorsitzender des örtlichen CVJM.

Dass der Jugendtreff weichen muss, war allen Beteiligten klar, doch dass es dann so kurzfristig gehen musste, kam überraschend. "Wir hatten damit gerechnet, noch mindestens ein Jahr bleiben zu können."

Eine zündende Idee

"Das war gar nicht so einfach zu organisieren, einige von uns waren auch in Urlaub", sagte Philipp Hacker, der mit Michell Oetter den Jugendtreff leitet. Er war es auch, der die zündende Idee für eine Übergangslösung hatte, denn das Gebäude am Marktplatz 2, das von der Gemeinde künftig für den Jugendtreff vorgesehen ist, muss erst noch saniert werden.

Für etwa 18 Monate wird der Verkaufsraum der Kasendorfer Tankstelle die neue Heimat der Jugendlichen sein. Viel eingeschränkter in der Fläche, dafür diesmal mit sanitären Anlagen und einem überdachten Außenbereich. "Wir werden das Beste daraus machen", sagte Michell Oetter.

Auch "Ehemalige" halfen mit

Nun hieß es, Möbel und Kisten zu transportieren. Zahlreiche Jugendliche packten mit an. Daniel Ströbel etwa, der seit neun Jahren dem Jugendtreff treu ist. "Mit 16 Jahren kam ich zum ersten Mal hierher", erinnerte er sich. Er traf sich im "M5" mit Freunden, um Billard zu spielen. "Man hatte am Freitagabend einen Ort, wo man hinkommen konnte." Filmabende, die Werkstatt, Themenabende und Exkursionen sind ihm noch in guter Erinnerung, zu vielen Freunden hat er immer noch Kontakt.

Auch Sarah Schilge nutzte bereits als Kind das vielfältige Angebot. "Mir hat das viel Spaß gemacht", sagte sie. Außerdem gefällt ihr die abwechslungsreiche Gruppe und dass kein großer Unterschied zwischen Mitarbeitern und Teilnehmern gemacht wird, "wir sind eine Gemeinschaft." Dieses Gemeinschaftsgefühl hat sie dazu bewogen, hier ab September ein freiwilliges soziales Jahr zu absolvieren, bevor sie ihr Studium beginnt.

Neueröffnung in zwei Wochen?

Offensichtlich scheinen in Kasendorf viele auf die ein oder andere Weise mit dem Jugendtreff verbunden zu sein, wie Feuerwehrkommandant Michael Groß, der mit Teilen seiner Mannschaft angerückt war, um beim Transport der schweren Möbel zu unterstützen. Oder Sabrina Hargens, die den Jugendtreff zehn Jahre leitete, bevor sie nach Coburg zog. Nach Kasendorf zu kommen und beim Umzug zu helfen, war für sie Ehrensache. "Ich bin ja so froh, dass eine Möglichkeit gefunden wurde und der Jugendtreff weiter laufen kann", so Sabrina Hargens.

Der Jugendtreff soll, wenn alles nach Plan geht, am 1. Juli in den Räumen der Tankstelle wieder eröffnen. Volkmar Schulze ist sich sicher, dass sich auch in der Übergangslösung jeder wohlfühlen wird.