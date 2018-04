Julian Heinz siegt bei "Jugend musiziert"

Julian Heinz hat - zum zweiten Mal in der Geschichte des MGFG Kulmbach - einen ersten Preis beim Landeswettbewerb "Jugend musiziert" erhalten. Er erhielt 24 von 25 zu erreichenden Punkten. Am Klavier wurde Julian von Anna Günther aus der 9. musischen Klasse begleitet. Zu gratulieren gilt es auch den betreuenden MGF-Lehrern, Klaus Hammer (Posaune) und Gudrun Treutlein (Klavier).



Julian und Anna werden damit zum zweiten Mal in der Geschichte des MGF unsere Schule beim Bundeswettbewerb "Jugend musiziert", heuer in Lübeck vertreten. Nico Neubauer (Fagott) und Leonie Neubauer (Klavier) gewannen einen zweitenPreis.



Am Landeswettbewerb "Jugend musiziert" beteiligen sich rund 950 junge Musiktalente im Alter von 8 bis 21 Jahren. Das Abschlusskonzert wird gestaltet von Siegerinnen und Siegern des Landeswettbewerbs, die in Regensburg ermittelt wurden. Ein Mitschnitt des Konzerts ist am 5. Mai auf BR Klassik zu hören.