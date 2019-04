Kulmbach vor 56 Minuten

Mikroplastik

Ist Kunstrasen gefährlich für die Umwelt?

Kunstrasen ist ein Traum für viele Fußballer. Auch in Kupferberg und Kulmbach will man solche Plätze bauen. Aber das Granulat ist in Verruf geraten. Zu Recht? Der TSV Neudrossenfeld und ein Bayreuther Wissenschaftler haben Zweifel.