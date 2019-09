Kulmbach vor 1 Stunde

Burggeflüster

Ist das Jahr in Kulmbach nach der Bierwoche wirklich schon um?

Als ich damals in Kulmbach zu arbeiten begonnen habe, bin ich gleich mehrmals auf die Aussage gestoßen: Wenn die Bierwoche vorüber ist, ist das Jahr in Kulmbach so gut wie um.