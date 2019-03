Interaktives Theater am Kulmbacher MGF: verstörend und schön

Eindrucksvoll und beklemmend zugleich wirkte der szenische und interaktive Theaterabend "ERROR/LEHr/ ST%!CK/ 2048" am MGF-Gymnasium. Lehrerin Bianka Zeitler hat ein Faible für das moderne Theater und wagte mit der Q11 und Q12 einen beunruhigenden Blick in das Jahr 2048. Die Akteure suchten eine Antwort auf die Frage: "Wie mag Schule dann aussehen?"

Digital gesteuerte Fantasiewelt

Die glücklichen Besucher, die eine der limitierten Eintrittskarten ergattern konnten, erwartete eine Mischung aus Gaming und Theater, sie durften für knapp zwei Stunden in eine komplett von künstlicher Intelligenz (KI) überwachte, digital gesteuerte Fantasiewelt eintauchen.

"Wir haben für das Stück keine Vorlagen verwendet", erklärte Zeitler. Die Schüler hatten das Wunschthema "Digitalität" vorgegeben, dann alles selbst erarbeitet. "In die Szenen flossen all die Ängste und Gedanken der jungen Leute ein." Zum Beispiel die Angst, als Kuh in einer Herde mitzulaufen, um nur ja nicht aufzufallen und am Ende zur Strafe im "Dark Net" gefangen zu werden.

Besucher wurden gescannt

Die Besucher durchliefen beim Zugang zur Pausenhalle zunächst einen "Scanner", wurden in acht Gruppen eingeteilt und mussten farbigen Linien auf dem Boden folgend unterschiedliche Themenräume aufsuchen.

"Baby Modification" hieß etwa ein Raum, in dem man an einem Computer sein Wunschbaby gestalten sollte. "50 Prozent Asian, 30 Prozent African, 20 Prozent Kaukasisch ist die gefragteste Mischung", erklärte eine Künstliche Intelligenz oder: "Grüne Haare geben Punktabzug, lila Haut hingegen ist voll im Trend." Sollte man nun den Empfehlungen folgen, um viele Punkte für sein Team zu sammeln, oder doch gegen den Strom schwimmen und seine eigenen Wünsche verwirklichen? Ganz nach dem Motto: Je mehr Punkte, desto angepasster?

Eine Vielzahl an Ideen

"Es ist absolut spannend, ich bin begeistert von der Vielzahl der Ideen", sagte der Ministerialbeauftragte Harald Vorleuter, der sich unter die Gäste gemischt hatte. Weiter ging es in den "Digital Detox Room", in dem Entspannung verordnet wurde, dann zur "Creating-Station", um aus Legosteinen eine KI zu bauen.

Im Raum "Build a Cow" ging es darum, aus verschiedenen Materialien eine von Viren zerstörte Kuh wieder aufzubauen, eine scheinbar unlösbare Aufgabe, und doch waren alle eifrig bei der Sache. Ist das etwas, was den Menschen ausmacht? Im Team etwas zu erreichen? Oder war alles doch am Ende nur eine "nette" Manipulationsfalle?

Solche Fragen stellten sich die Darsteller auch am Ende des Stücks in der Pausenhalle. Ein Aufstand wurde im Spiel mit Gewalt unterdrückt, Akteure wurden ermordet, das Spiel unterbrochen. Zeit für eine kurze Analyse, die ergab: 51 Prozent der Zuschauer wollten, dass das Spiel und somit das Gemetzel weiterging. Schweigen, das von den Schauspielern unterbrochen wurde: "Gibt es eine Grenze und merke ich, wenn ich sie überschreite?" "Sind wir intellektuell genug zu erkennen, wenn es zu spät ist?" "Die KI sieht alles, hört alles, überwacht alles, ich kann mich nicht verstecken."

Die Sache mit dem Zwinkern

Und auch hier wurde der Zuschauer nicht nur emotional mit eingebunden. "Wir haben Sie beim Eintritt gescannt, um ein attraktiveres Angebot für Sie zusammenzustellen", sagte eine Computerstimme aus dem Off. "Bei Zustimmung bitte blinzeln." Vermutlich fiel es so manchem Besucher noch nie so schwer, die Augenlider krampfhaft offen zu halten - verspürte man doch ob der vorherigen Eindrücke keinesfalls den Wunsch, eine KI über sich selbst bestimmen zu lassen.

Ein großer Applaus für das Theaterensemble "Eigen-Sinn", das unter der Leitung von Bianka Zeitler und Vera Doerfler dieses verstörende "Spiel" einprägsam inszenierte. Auch Schulleiter Horst Pfadenhauer war begeistert: "Wann bekommt man als Schulleiter schon einmal eine derart kreative, nächtliche Führung durch das Schulhaus. Ich werde es ab sofort mit anderen Augen sehen."