Schreckmoment am Mittwochabend (29. Januar 2019) in Oberfranken: Gegen 19 Uhr ging eine Notruf-Meldung bei der Kulmbacher Polizei ein, dass ein etwa 60-jähriger Mann in Melkendorf ins Wasser gestürzt sei. Die Lage war zunächst unklar, es gab keine genauen Angaben, um welches Gewässer es sich handelte.

Rettungsaktion in Kulmbach: Mann in Klinik gebracht