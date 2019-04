Innenminister Herrrmann wirbt in Kulmbach für Verkehrrssicherheit: Augen auf und Tempo runter

Freiheit, Individualität und Geschwindigkeit - das sind nur einige Schlagworte, mit denen Biker ihre Faszination am Motorradfahren beschreiben. Die ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühling locken jährlich tausende Kurvenjäger auf die bayerischen Straßen.

Das Risiko fährt dabei jedoch immer mit: Die schmale Silhouette der Maschine kann dem Biker schnell zum Verhängnis werden. Häufig werden sie von Auto- und Lastwagenfahrern übersehen oder sie unterschätzen die starke Beschleunigung und die Länge der Bremswege oder sie überschätzen das eigene fahrerische Können.

Sicherheit ist deshalb das große Thema der Sternfahrt unter dem Motto "Ankommen statt Umkommen". Das Bayerische Innenministerium, die oberfränkische Polizei, der bayerische Fahrlehrerverband und die Kulmbacher Brauerei haben sich zusammengetan, um gemeinsam zu einem möglichst unfallarmen Start in die Saison beizutragen. Unterstützt werden sie von Stadt und Landkreis Kulmbach sowie vom Radiosender Antenne Bayern.

Den Spaß am Fahren wollen die Veranstalter den Motorradfans nicht verderben - ganz im Gegenteil, sagt Bayerns Innenminister Joachim Herrmann, Schirmherr der Veranstaltung und selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer. "Gerade zum Saisonstart im Frühling müssen sich die anderen Verkehrsteilnehmer erst wieder an die vielen Zweiräder auf den Straßen gewöhnen."

Ein großer Teil der Motorradunfälle werden allerdings von den Bikern selbst verursacht: durch zu schnelles Fahren, riskante Überholmanöver, mangelnde Beherrschung des Fahrzeugs oder technische Unzulänglichkeiten. Herrmann plädiert deshalb für ein Aufwärmtraining zum Saisonstart: "Wenn man mehrere Monate nicht gefahren ist, kann man leicht das Gefühl dafür verlieren, wie die Maschine reagiert." Um den Bikern den Start in eine unfallfreie Saison zu erleichtern, bot deshalb der Landesverband der Fahrlehrer am Samstag Warm-up-Trainings auf dem Kulmbacher Freibad-Parkplatz an.

"Jedes Opfer ist eines zu viel"

Sein Bike zu beherrschen, ist ein wichtiger Aspekt für die Sicherheit, ein zweiter ist eine regelmäßige technische Überprüfung, sagt Minister Herrmann: "Vor allem Bremsen, Licht, Reifen und Fahrwerk müssen unbedingt tipptopp sein."

Dass diese Appelle nötig sind, belegt die Unfallstatistik. Der Rekordsommer 2018 mit bestem Bikerwetter hat die Unfallzahlen wieder steigen lassen, und zwar um rund sechs Prozent auf 9548. Die Zahl der dabei getöteten Motorradfahrer erhöhte sich sogar um 20 Prozent: 147 Biker sind auf Bayerns Straßen ums Leben gekommen. "Jedes Opfer ist eines zu viel", sagt Herrmann. Deshalb dürfen wir nicht nachlassen in unserem Bemühen, für ein größtmögliches Maß an Sicherheit zu sorgen."

Wie sieht das konkret aus? Da Appelle an die Vernunft allein oft nicht ausreichen, müsse die Polizei die Einhaltung der Verkehrsregeln überwachen. Besonders im Blick hat der Innenminister die Raser unter den Motorradfahrern: "Die Polizei wirdschwerpunktmäßig unfallgefährdete Strecken überwachen." Außerdem werden die Beamten auf diejenigen achten, die mit zu lauten Maschinen unterwegs sind: "Übermäßiger Motorradlärm ist gerade für Anwohner beliebter Strecken ein Riesenärgernis", so Herrmann.

Ein weiterer Schwerpunkt des Bayerischen Verkehrssicherheitsprogramms sei die "gebaute Verkehrssicherheit". So verhindern beispielsweise Unterfahrschutzbleche, dass Biker bei einem Sturz unter der Leitplanke hindurchrutschen und von den Pfosten verletzt werden.

Wie schnell es zu brenzligen Unfallsituationen kommen kann, demonstrierte Stuntman Matthias Schendel am Sonntagnachmittag. Mit Tempo 50 prallte er seitlich auf ein Auto - nichts für schwache Nerven und auch für den erfahrenen Profi nicht ungefährlich. Schrecksekunde fürs die Zuschauer und den Stuntman: Schendel flog mehrere Meter durch die Luft, etwas weiter als gedacht, über die die Wucht des Aufpralls dämpfenden Pappkartons hinaus rutschte er auf die Straße. Größere Verletzungen erlitt er dabei glücklicherweise nicht. Doch die Performance zeigte: Selbst ein vorbereiteter Aufprall unter kontrollierten Bedingungen, kann dramatische Folgen haben.