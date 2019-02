Inge Aures erhält Verfassungsmedaille in Gold

Im Senatssaal des Maximilianeums sind gestern verdiente Persönlichkeiten mit der Verfassungsmedaille ausgezeichnet worden. Darunter war auch die langjährige SPD-Landtagsabgeordnete und ehemalige Landtagsvizepräsidentin Inge Aures. Ihr überreichte Landtagspräsidentin Ilse Aigner die Verfassungsmedaille in Gold.

Herausragende Verdienste um den Freistaat

Aures habe sich durch ihr langjähriges Engagement in der Kommunal- und Landespolitik herausragende Verdienste um den Freistaat Bayern erworben, würdigte Ilse Aigner die Kulmbacherin. Nach ihrem Architekturstudium an der Fachhochschule in Coburg und einem Aufbaustudium an der Universität Bamberg sei Aures unter anderem als selbstständige Architektin tätig gewesen.

Die Landtagspräsidentin erinnerte an den Werdegang der Geehrten: "Seit Mitte der 1970er Jahre ist sie Mitglied der SPD. Sie begann ihre politische Laufbahn 1990 im Stadtrat und Kreistag von Kulmbach sowie im Bezirkstag von Oberfranken. Vier Jahre später wurde sie zur Kulmbacher Oberbürgermeisterin gewählt."

Fruchtbare Impulse gesetzt

In diesem Amt konnte Inge Aures laut Aigner in wirtschaftlicher und städtebaulicher Hinsicht zahlreiche fruchtbare Impulse setzen und die positive Entwicklung der Kommune in hohem Maße befördern.

"Im Jahr 2008 gelang ihr der Einzug in den Bayerischen Landtag, wo sie sich als Mitglied im Ausschuss für Kommunale Fragen und Innere Sicherheit, im Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenheiten, in mehreren Untersuchungsausschüssen, als stellvertretende Vorsitzende der Kommission zur parlamentarischen Begleitung der Krisenbewältigung bei der BayernLB, im Landesdenkmalrat sowie als stellvertretende Fraktionsvorsitzende einbrachte und in den Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks entsandt wurde."

Pragmatisch und lösungsorientiert

Während der 17. Legislaturperiode habe die Kulmbacherin das Amt der Zweiten Landtagsvizepräsidentin übernommen und sei Mitglied des Präsidiums sowie des Ältestenrats gewesen. "In all ihren Funktionen pflegte Frau Aures einen pragmatischen und lösungsorientierten Politikstil, der ihr parteiübergreifend großen Respekt und Anerkennung einbrachte", so die Landtagspräsidentin.