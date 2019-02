In Rugendorf rollt der Abrissbagger

Wie Bürgermeister Ralf Holzmann in der Gemeinderatssitzung am Montag angekündigt hatte, wird das Haus an der Mühlleite Nummer 7, ortsauswärts gleich nach dem Schulhaus, seit Dienstag abgerissen. Das ehemalige landwirtschaftliche Anwesen ist im Besiz der Gemeinde, nachdem die vormaligen Eigentümer, die am Bodensee wohnen, keinen Käufer für das Anwesen fanden; es ist zu groß, wäre zu aufwändig und zu teuer zum Renovieren.

Auf dem Grundstück soll ein öffentlich zugänglicher Park mit Gärten in der Mitte entstehen, wofür es bereits einen Entwurf der Landschaftsarchitekten Wirth und Birkenbeul in Kulmbach gibt. Das Vorhaben ist bei der "Förderinitiative Nordbayern" (Zuschussmöglichkeit bis 90 Prozent) eingereicht. Allerdings gibt es auch Überlegungen, das Grundstück als Bauland für zwei oder drei Privathäuser zu verkaufen, da hierfür durchaus Nachfrage besteht. Neben dem angrenzenden Schulhaus sollen Stellplätze entstehen.

Der Unterricht ist durch die Abbrucharbeiten derzeit nicht gestört, da zunächst der Flügel abseits der Schule abgerissen wird. Sollte die Geräuschbelästigung beim weiteren Abriss zu laut werden, so könnten die Rugendorfer Klassen kurzfristig ins Stadtsteinacher Schulhaus ausgelagert werden, teilt Rektor Michael Pfitzner mit.