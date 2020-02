In Neudrossenfeld diskutieren die Bürgermeister-Kandidaten miteinander

Welche Themen sind für Neudrossenfeld in den kommenden sechs Jahren wichtig - und wer hat die besten Ideen für die Kommune? - Diese Fragen will die Bayerische Rundschau gemeinsam mit den drei Kandidaten für die Bürgermeisterwahl am 15. März klären. Die Veranstaltung findet am Dienstag, 3. März, um 19 Uhr in der Turnhalle der Friedrich-von-Ellrodt-Schule in Neudrossenfeld statt.

Seit sechs Jahren ist Harald Hübner (CSU) Gemeindeoberhaupt. Damals trat er die Nachfolge von Dieter Schaar (Freie Wähler) an. Er setzte sich seinerzeit in einer Stichwahl denkbar knapp gegen Björn Sommer (FuG) mit 50,31 Prozent durch. SPD-Kandidat Rudolf Bock war mit 25,40 Prozent im ersten Wahlgang ausgeschieden.

Björn Sommerer (FuG) tritt auch bei dieser Wahl wieder an und fordert Harald Hübner heraus. Dritter Bewerber ist Rainer Strobel (Freie Wähler), der bislang noch nicht im Gemeinderat vertreten ist.

Die drei Aspiranten werden am 3. März unter der Moderation von BR-Redaktionsleiter Alexander Müller miteinander diskutieren. Die Veranstaltung ist öffentlich, der Eintritt ist frei.