In Melkendorf kamen Pflanzenliebhaber beim Flohmarkt auf ihre Kosten

Der Pflanzenflohmarkt, den der Förderverein der Werkstatt für Menschen mit Behinderung zwei Mal im Jahr organisiert, ist bei Garten- und Pflanzenfreunden schon lange kein Geheimtipp mehr. Bei herrlichstem Frühlingswetter standen die Gartenfreunde in diesem Jahr schon eine halbe Stunde vor der Eröffnung Schlange. Begehrt bei den Kunden war insbesondere Saisonware: Hornveilchen, Stiefmütterchen, aber auch Geranien in allen Farben und Formen kamen bei den Pflanzenflohmarktfans an. Außerdem bestückten viele, die schon frühzeitig vor Ort waren, ihren Garten mit jungen Pflänzchen: Im Angebot waren Salat und Tomaten, Kräuter und Chillis. Schließlich machte das Wetter so richtig Lust aufs Garteln.



Gisela Hempfling kommt jedes Jahr zum Flohmarkt. "Gesucht habe ich nichts, aber gefunden schon", sagte sie. Sie hat zwei Geldbäumchen fürs Zimmer zu echten Schnäppchenpreisen ergattert.



Daniela Liebig von der Werkstatt für Menschen mit Behinderungen begeisterte sich für ein Trauerweiden-Hochstämmchen. Und auch Margot Förster, Heike Dippold und Christine Heller konnten sich den grünen Verlockungen nicht entziehen. Die Pflanzen wurden von Privatpersonen, aber auch von Gärtnereien, Blumenhändlern und Baumärkten zur Verfügung gestellt. Der Erlös kommt den Menschen mit Behinderung zugute.