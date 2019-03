In Kulmbach werden Sportlehrer zu Rettungsschwimmern

"Wichtig ist, dass die erste Hand immer von oben zugreift", erklärt Sportlehrer Walter Saul den Befreiungsgriff, der im Notfall sitzen muss, um eine verunglückte Person sicher aus dem Wasser zu retten. Mit einem Team aus vier weiteren Referenten aus ganz Oberfranken leitet er eine eintägige Fortbildung, die Sportlehrer im Rettungsschwimmen ausbilden soll.

Die Lehrkräfte, die eine solche bestanden haben, dürfen damit das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze bei ihren eigenen Schülern abnehmen oder selbst in der Leitung solcher Fortbildungen mitwirken. Konzentriert schauen die Teilnehmer deshalb dem Referenten aus Aschaffenburg dabei zu, wie er die beschriebenen Handgriffe zeigt.

"Die Fortbildung soll die Rettungsfähigkeit der Lehrer auffrischen", erläutert Sylvia Behr die Notwendigkeit einer solchen Schulung. Sie ist Lehrerin an der Carl-von-Linde-Realschule in Kulmbach und die Koordinatorin der Fortbildung, die von der Bayerischen Landesstelle für den Sportunterricht ausgeht. Sportlehrer aus ganz Oberfranken, die selbst das Abzeichen in Bronze haben müssen, können sich für den Lehrgang anmelden.

Die Kenntnisse regelmäßig auffrischen

Ein Ziel ist es, die Pädagogen darin zu schulen, dass sie lebensgefährliche Situationen im Schwimmunterricht rechtzeitig erkennen und ernst nehmen können. Aber auch die körperlich zu bewältigenden Herausforderungen in solchen Fällen sollen gezielt trainiert werden. "Wie bringe ich jemanden an Land, der nicht mehr bei Kräften ist?", gibt Sylvia Behr ein konkretes Beispiel, um das sich die Übungen drehen.

Gerade in der vergangenen Zeit habe es viele Badeunfälle von Kindern und Jugendlichen in deren Freizeit gegeben. Das liege unter anderem auch daran, dass heutzutage viele Schüler nicht mehr richtig schwimmen können, zeigt sich Sylvia Behr bestürzt. Sie selbst habe das erst kürzlich in ihrer eigenen sechsten Klasse feststellen müssen.

Im Schwimmunterricht in der Schule sind die Lehrer für die Sicherheit ihrer Schüler verantwortlich. Deshalb sei es wichtig, die eigenen Kenntnisse regelmäßig aufzufrischen. "Das ist wie mit dem Erste-Hilfe-Kurs, den man für die Führerscheinprüfung belegen muss", zieht Sylvia Behr einen Vergleich. Denn das Rettungsschwimmen ist zwar ein Teil des Studiums, viele Lehrer hätten sich aber in dieser Zeit zum letzten Mal mit dem wichtigen Thema beschäftigt. "Von Zeit zu Zeit muss man überprüfen, ob man überhaupt noch rettungsfähig ist", sagt Sylvia Behr entschieden. Deshalb ist die Bedingung zum Bestehen der Fortbildung die aktive Teilnahme.

Rettungsschwimmen in Theorie und Praxis

Rund 20 Lehrer aller Schularten haben das Angebot angenommen. "Den Schülern erklärt man als Lehrkraft immer alles vom Beckenrand aus, aber bei der Fortbildung ist man wieder selbst im Wasser", sagt Kathrin Schumacher aus Bayreuth zu ihrer Motivation, einen solchen Lehrgang mitzumachen.Sie wolle wissen, was in den jeweiligen Situationen zu tun sei. Dies müsse auch geübt werden. "Ich hoffe trotzdem nicht, die Übungen jemals anwenden zu müssen", fügt sie hinzu.

Beim Ablauf der Fortbildung heißt es ausnahmsweise: Erst die Praxis, dann die Theorie. Am Vormittag zeigen die Referenten den teilnehmenden Lehrern die Übungen und Griffe direkt im Wasser. Das Schwimmen in Kleidung gehört dazu, ebenso wie das Heraufholen von Gegenständen auf dem Beckenboden oder eine verunglückte Person sicher zum Beckenrand zu bringen. Nachmittags folgt ein theoretischer Teil in der Carl-von-Linde-Realschule. Er dreht sich vor allem um die Wiederholung der korrekten Wiederbelebung sowie rechtliche Fragen.

Das Ziel sind weniger Unfälle

Referentin Sylvia Behr erhofft sich sehr, dass in Zukunft viel mehr Fortbildungen zu Rettungsmaßnahmen aus dem Wasser in Oberfranken stattfinden werden. Um dies zu erreichen, steht sie bereits in Kontakt mit Andreas Götschel vom Sachgebiet Schulsport bei der Regierung von Oberfranken. Auch andere Aspekte spielen aber eine Rolle. Beispielsweise ist es für solche Aktionen notwendig, dass Schwimmbäder zur Verfügung stehen. Gerade kleine Bäder müssen in dieser Zeit oft ihren Betrieb einschränken, was nicht für alle möglich ist.

Trotzdem sollen in Zusammenhang mit der Regierung von Oberfranken künftig halbtägige Fortbildungen über den gesamten Bezirk verteilt stattfinden. "Wichtig ist, dass in Zukunft nicht mehr so viele Unfälle passieren", hofft Sylvia Behr.