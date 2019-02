In Kulmbach war kurz der Strom weg

Viele Haushalte und Firmen in Kulmbach waren am Mittwoch gegen 9.30 Uhr für knapp zwei Minuten ohne Strom. Nach Angaben der Stadtwerke waren Wartungsarbeiten an einer Trafo-Station in der Blaich, bei denen es zu einer Störung gekommen sei, der Grund.

Auch im Verlagshaus der Mediengruppe Oberfranken, in der neben der Bayerischen Rundschau auch Baumann Druck, die Fachverlage und Radio Plassenburg untergebracht sind, war der Strom weg. Bei den Kollegen des Radios kam es zu einem Sendeausfall.

Der Ausfall hat nach Angaben der Stadtwerke die Blaich betroffen, aber auch Teile der Altstadt und des übrigen Stadtgebietes. Über die genaue Ursache und die Auswirkungen gibt es noch keinen Aufschluss.