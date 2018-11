In Kulmbach startet die Weihnachtsmärkte-Saison

In Kulmbach beginnt die Adventszeit mit der Kulmbacher Weihnacht am ersten Adventswochenenden. Aber auch im Landkreis gibt es zahlreiche Weihnachtsmärkte, die im Advent auf das schönste Fest des Jahres einstimmen.

30. November bis 2. Dezember

Kulmbacher Weihnacht:

Am ersten Adventswochenende findet von Freitag bis Sonntag der Kulmbacher Adventsmarkt im Oberhacken und im Büttnerwinkel statt. Geöffnet ist er am Freitag von 16 bis 20 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 19 Uhr.

Der Kunsthandwerkermarkt findet in den Räumen des Burgguts in der Waaggasse statt. Am Freitag von 16 bis 19 Uhr, am Samstag von 10 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr herrscht dort weihnachtliches Treiben.

Der Adventsmarkt in der Diakonie an der "Alten Villa" kann am Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr besucht werden.

Mainleus:

Am Samstag von 16 bis 20 Uhr und am Sonntag von 13 bis 20 Uhr findet der Weihnachtsmarkt auf dem Konrad-Popp-Platz statt.

Marktleugast:

Der 24. Marktleugaster Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 1. Dezember, von 12 bis 20 Uhr statt. Ab 16.30 Uhr spielt der Musikverein besinnliche Melodien - und um 17.30 Uhr besucht der Nikolaus mit seinen Zwergen den Festplatz an der Webergasse.

Neudrossenfeld:

Der Drossenfelder Weihnachtsmarkt findet am Samstag ab 16 Uhr im Innenhof des Bräuwercks statt.

Schirradorf:

In Schirradorf wird der Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag gefeiert.

Wartenfels:

Die Wartenfelser Weihnacht wird am Sonntag, 2. Dezember, von 13 Uhr bis 18 Uhr am Feuerwehrhaus gefeiert.

Wirsberg:

Der 35. Adventsmarkt findet am Sonntag ab 12 Uhr auf dem Markt- und Rathausplatz statt. Um 17 Uhr kommen der Nikolaus, das Christkind und die Weihnachtsengelchen.

7. bis 9. Dezember

Ködnitz:

Am Sonntag, 9. Dezember, ab 14 Uhr findet der Weihnachtsmarkt beim TSV-Sportheim statt.

Presseck:

Von 11 bis 18 Uhr findet am Sonntag der 14. Frankenwald-Weihnachtsmarkt "Drinnen und draußen" am TSV-Sportheim statt.

Thurnau:

Der 29. Weihnachtstöpfermarkt im Schloss Thurnau findet am zweiten Adventswochenende von 11 bis 19 Uhr am Freitag und Samstag und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr statt.

14. bis 16. Dezember

Blaich:

In den und um die Museen des Kulmbacher Mönchshofs findet am 16. Dezember der Blaicher Weihnachtsmarkt von 12 bis 18.30 Uhr statt.

Lehenthal:

Der 10. Lehentahler Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr seine Pforten rund um das Dorfgemeinschaftshaus. Um 17.30 Uhr bringen die Engel und der Niklaus das Christkind.

Stadtsteinach:

Der Stanicher WeihnachtsZauber findet am Samstag von 14 bis 21 Uhr rund um den Bauernmarkt in der Knollenstraße statt.