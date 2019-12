In Kulmbach sind Patienten nach Gelenkersatz sofort wieder mobil

Rund 370 000 Menschen haben im Jahr 2014 in Deutschland ein neues Hüft- oder Kniegelenk erhalten. Die Mehrzahl ist Befragungen zufolge mit dem Ergebnis des Eingriffs zufrieden. Doch die Anforderungen an den künstlichen Gelenkersatz werden auch bedingt durch die demografischen Veränderungen steigen.

Eine OP-Methode mit dem Namen "Fast Track" trägt dazu bei, dass Patienten unmittelbar nach dem Einsatz eines künstlichen Knie- oder Hüftgelenks sehr viel schneller wieder mobil werden.Der Begriff kommt aus dem Bereich des Straßenverkehrs, wo er für eine "Schnellspur" steht. Jetzt wird diese Methode auch am Endoprothetikzentrum am Klinikum Kulmbach angewendet. Leitender Arzt Gerhard Finkenzeller ist von den Resultaten beeindruckt.

Erleichterung statt Belastung

Wer nach der "Fast Track"-Methode ein künstliches Gelenk erhält, unterzieht sich einem Behandlungsablauf, der anders ist als herkömmlich. Das beginnt schon mit der Aufklärung. Patienten werden zu einem Informationstreffen eingeladen, bei dem alle Abläufe erklärt und das OP-Team vorgestellt werden. Das, so Finkenzeller, habe einen sehr positiven Einfluss auf die Psyche der Patienten.

Auch ganz konkrete praktische Dinge werden bereits im Vorfeld geübt, zum Beispiel das Laufen an Gehhilfen. Wer das schon vor der OP "intus" hat, muss sich nicht erst in einer Belastungssituation darauf einstellen. All das zusammen wirkt sich positiv aus.

Vor der OP etwas essen ist kein Problem

Am Donnerstag dieser Woche hat die erste dieser "prähospitalen Schulungen" am Endoprothektikzentrum in Kulmbach stattgefunden. Sicher auch nicht zu unterschätzen ist die Tatsache, dass Patienten, die mit Hilfe dieser Methode operiert werden, nicht mehr über viele Stunden nüchtern bleiben müssen.

"Rapid Recovery", schnelle Erholung, ist die Devise. Deshalb wird bei den Gelenksersatz-Operationen auf Drainage-Schläuche verzichtet. Das erspart dem Patienten ein weiteres Trauma beim Ziehen. Die Operationen werden "blutarm" durchgeführt. Auch die übliche Verbandstechnik wird weggelassen.

Stattdessen wird die Wunde mit einem transparenten Pflaster verschlossen, das im Regelfall bis zum Fädenziehen nicht gewechselt wird. Das Pflaster ist atmungsaktiv und wasserdicht. Der Patient kann sofort wieder duschen.

Bereits im Aufwachraum werden erste leichte Bewegungs - übungen mit dem Patienten gemacht. "Nach dem Abklingen der Narkose können die Patienten schon wieder aufstehen", berichtet der Leitende Arzt. Er erzählt von einer 83-jährigen Patientin, die nach dem Einsatz eines künstlichen Hüftgelenks am Tag nach der Operation bereits wieder selbstständig gelaufen ist.

Die ersten 48 Stunden schmerzfrei

"Sie war so begeistert und erleichtert. Das trägt massiv zu einem weiteren guten Verlauf bei. Früher war das undenkbar", erklärt der Chef des zertifizierten Kulmbacher Endoprothektikzentrums, an dem jedes Jahr rund 600 Knie- beziehungsweise Hüftgelenke eingesetzt werden. Eine ausgeklügelte Schmerztherapie hilft den Menschen, buchstäblich ganz schnell wieder auf die Beine zu kommen.

Unmittelbar nach der OP wird dem Patienten vor dem Schließen der Wunde ein Schmerzmittel ins Wundgebiet gespritzt. 48 Stunden hält das den Betroffenen schmerzfrei. Auch das ist ein wesentlicher Bestandteil, Menschen schnellstmöglich wieder fit zu machen.

Auch für die Zeit nach der Entlassung wird noch während des Klinikaufenthalts gesorgt: Eine enge Zusammenarbeit mit dem Entlassmanagement und ein anschließendes Reha-Konzept sind unabdingbar.

"Methode wird sich durchsetzen"

Um die neue Methode anzuwenden, werde ein multiprofessionelles Team benötigt, erläutert Finkenzeller. Dieses müsse sich auf die neue Technik umstellen. Alle Beteiligten - Ärzte, Pflegekräfte, Physiotherapeuten und Sozialdienste - müssten sich neu orientieren. Auch die Patienten seien mehr als früher in die Behandlung einbezogen. Aber all das lohne sich: Allgemeine Komplikationen nach einer OP würden verringert, die Patienten seien sehr viel schnell wieder im Gleichgewicht ihrer physiologischen Körperfunktionen. Die Heilung schreite zügiger voran, die Patienten seien schneller wieder selbstständig. "Diese Methode wird sich durchsetzen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie flächendeckend kommt", ist Finkenzeller überzeugt.