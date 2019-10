In Kulmbach kann man die "Schlaue Witwe" mal anders sehen

Einen amüsanten Theaterabend oder, wie es Rüdiger Baumann ausdrückte, "zwei vergnügliche Einakter" präsentierte der "Schauhaufen" seinen Besuchern zur Saisonpremiere im Theater "Das Baumann".

Ergebnis eines Workshops

Den Auftakt machte das Ensemble "Theaterluft" mit dem Stück "Vier Frauen mit Steuermann", in dem vier Damen um die Gunst eines Finanzbeamten buhlen. "Entstanden ist das Ensemble aus meinem Theaterworkshop im Rahmen der Sommerkunstwochen 2017", erklärte Rüdiger Baumann.

Auf Dauer nur Übungen zu machen, sei nicht erfüllend, daher wagten sich Markus Wachter, Ina Fehn, Barbara Hahn, Marion Herold und Uta Lau in den vergangenen zwei Jahren an diverse kurze Szenen, bevor sie jetzt mit einem längeren Stück auf die Bühne traten.

Eine Welturaufführung sei der eine Einakter, basierend auf "Die schlaue Witwe" von August von Kotzebue. "Darin werben vier Herren um eine Dame - das haben wir einfach umgedreht", sagte Baumann. Entstanden ist eine amüsante Darbietung, die von den Darstellern überzeugend in Szene gesetzt wurde.

"Das Spielen mit Rüdiger macht einfach viel Spaß - wie er das macht, aus dem Nichts entwickelt er ein Stück", schwärmte Marion Herold. Seit Februar haben sie an dem Einakter geübt, und für alle steht fest: "Wir wollen auch weiter machen!"

Ein Geburtstagsgeschenk

Über Jahre war Markus Wachter als Büttenredner im Fasching aktiv, dann hat er den Theaterworkshop zum Geburtstag geschenkt bekommen. "Bis zum Uropa haben alle in unserer Familie Theater gespielt, da musste ich doch auch aktiv werden", lachte er. Eine ähnliche Geschichte bringt Barbara Hahn mit, deren Eltern auch Laienschauspieler waren. Als Zwischending zwischen Herausforderung und Entspannung empfindet Uta Lau die Schauspielerei, in dem Stück mimt sie die direkte und etwas spröde Anke, die dem Finanzbeamten Roman allzu sehr auf die Pelle rückt. "Am meisten Angst hat man vor einem Blackout, oder dass etwas umfällt", waren sich alle einig.

Nach einer Pause durften dann die "alten Hasen" zeigen, was sie können. In der Farce "Der Dieb, der nicht zu Schaden kam" von Dario Fo brillierten Cosima und Johannes Asen, Rüdiger und Birgit Baumann sowie Bärbl und Günter Zeller. Köstlich Rüdiger Baumann als italo-frankophiler Dieb, dem seine Frau Maria (Birgit Baumann) nicht nur übers Telefon zusetzt, zum Schreien frivol das Ehepaar Asen als heimliches Liebespaar, herrlich spießig Bärbl und Günter Zeller als gehörnte Eheleute.

Ein Kracher folgte dem anderen

"Wir haben das Stück seit acht Jahren im Repertoire", erzählte Rüdiger Baumann, und das merkte man dem Ensemble auch an. Ein Kracher folgte auf den nächsten, mit Dingen wie Texthängern brauchte sich niemand abgeben. Die Lust am Spiel merkte man den Darstellern vom Anfang bis zum Ende an .

Für die weiteren "vergnüglichen Abende" im Theater Baumann gibt es noch Karten, zwei Vorstellungen sind jedoch schon nahezu ausverkauft, also sollte man schnell sein.

Weiterhin weist der Theatermacher Rüdiger Baumann auf eine einmalige Vorstellung unter dem Titel "Sendepause" am Sonntag, 13. Oktober, um 10.30 Uhr hin. Zu dieser Matinee gibt es Musik von "Stimmband" und Texte von Rüdiger Baumann zu hören. "In unserem Leben gibt es keine Sendepause mehr, als Kind hatte ich hingegen oft quälende Langeweile", sagte er.

Karten und Reservierungen unter www.das-baumann.de oder unter Telefon 09221/93393.