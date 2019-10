In Kulmbach ist bald wieder Butterbrotzeit

Zu den Favoriten der Plätzchen-Bäcker in der Region scheinen die Kulmbacher Butterbrote zu gehören. Sie erinnern sich? Vor zwei Jahren hatten wir hier in der Bayerischen Rundschau ein Weihnachtsgebäck vorgestellt, das in der Stadt Kulmbach einst sehr beliebt und nur hier bekannt, mit der Zeit aber ein wenig in Vergessenheit geraten war: die Butterbrote.

Im Nu vergriffen

Die Resonanz bei unseren Lesern war riesig. Viele wollten das Rezept haben, und die Ausstechförmchen für die wunderbar würzig-schokoladigen Plätzchen, die wir eigens in einer Kleinserie hatten anfertigen lassen, waren im Nu vergriffen. Kein Wunder: Sie sind sonst nirgends erhältlich.

Ein Backkurs, in dem Ulla und Hans-Dieter Herold demonstrierten, wie die Plätzchen garantiert gelingen, war bis auf den letzten Platz ausgebucht - und viele, die nicht zum Zug kamen, waren dann ein Jahr später dabei, als es im Museumspädagogischen Zentrum im Mönchshof erneut hieß: Wir backen Butterbrote.

Auch 2018 wurden uns die Ausstechformen förmlich aus den Händen gerissen. Deshalb haben wir uns entschlossen, in diesem Jahr noch einmal solche Formen produzieren zu lassen - damit sich all jene versorgen können, die in den Vorjahren leer ausgegangen sind.

Verkauf läuft

Verkauft werden die Förmchen in unseren Kulmbacher Geschäftsstellen im Kressenstein 2 und in der E.-C.-Baumann-Straße 5 zum Preis von 2 Euro. Der Reinerlös aus dem Verkauf soll für einen sozialen Zweck gespendet werden.

Natürlich wird es auch in diesem Jahr einen Backkurs geben. Der findet am Samstag, 23. November, von 14 bis 17.30 Uhr in der Küche des Museumspädagogischen Zentrums (Mupäz) in der Hofer Straße in Kulmbach statt. Die Federführung liegt in diesem Jahr bei den Museen im Mönchshof.

Anmeldungen sind deshalb auch nur ausschließlich dort unter der Telefonnummer 09221/80514 möglich. Es können maximal 40 Personen teilnehmen; die Teilnehmergebühr beträgt 16 Euro pro Person.