Am 1. Juli heißt es im Cineplex Kulmbach wieder Vorhang auf für neue Filme. Ein eigens erarbeitetes Hygienekonzept und die Auflagen der Staatsregierung stellen die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter in den Vordergrund.

Unter besonderen Auflagen, was Abstand und Hygiene betrifft, wird der Kinobetrieb, der seit Mitte März ruht, am 1. Juli wiederaufgenommen - übergangsweise allerdings mit eingeschränkten Öffnungszeiten. Es wird tägliche Abendvorstellungen und zusätzlich am Wochenende nachmittags ein Familienprogramm geben.

Strikte Auflagen

Für ein sicheres Kinoerlebnis hat das Cineplex ein Hygienekonzept erarbeitet, das Haus muss strikte Auflagen erfüllen. Zwischen Angehörigen fremder Haushalte soll ein Mindestabstand von 1,50 Meter gewährleistet werden. In den Sälen werden dafür Reihen und Plätze zwischen den gebuchten Plätzen gesperrt.

Alle Mitarbeiter und Besucher müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen - dieser darf erst am Platz zum Essen und Trinken abgenommen werden. Das Cineplex Kulmbach muss Besucherlisten führen und empfiehlt die Onlinebuchung für eine einfache, datenschutzkonforme Erfassung der Daten. Die Einlasskontrolle kann dabei kontaktlos mit einem Ticketscanner durchgeführt werden. Zwischen den Vorstellungen werden Türgriffe, Handläufe, Oberflächen sowie sanitäre Anlagen desinfiziert, für alle Besucher stehen zudem Mittel zur Händedesinfektion zur Verfügung.

Zwei Wochen später als erlaubt

Während die Kinos bayernweit ab dem 15. Juni den Spielbetrieb wiederaufnehmen dürfen, öffnet Cineplex in Kulmbach erst später die Säle. Geschäftsführer Michael Thomas begründet den Schritt mit den starken Einschränkungen durch die bayerische Staatsregierung und dem Fehlen aktueller Filme.

"Wir haben sehr darauf gewartet, wieder öffnen zu können, aber unter den derzeitigen Umständen verlieren wir noch mehr Geld, wenn wir jetzt den Betrieb wieder hochfahren. So haben wir uns schweren Herzens entschieden, bis Anfang Juli zu warten." Dann werde zumindest das Filmangebot etwas größer sein. Zudem hofft Thomas, "dass die Bestimmungen so stark gelockert werden, dass wir mit vertretbarem wirtschaftlichem Risiko das Kino wiedereröffnen können."

Drei neue Filme

Im Juli starten unter anderem der Actionthriller "Tenet" von Christopher Nolan, das lang erwartete Remake von Walt Disneys "Mulan" und die Animationskomödie "Spongebob Schwammkopf: eine schwammtastische Rettung".