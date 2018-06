In der Oberen Stadt: Vorfreude aufs Kulmbacher Bierfest

in.Franken

Die Sanierung der Tiefgarage und die Umgestaltung des Zentralparkplatzes sind nach zwei Jahren Bauzeit rechtzeitig fertig geworden. In Kulmbachs neuer Mitte, die jetzt EKU-Platz heißt und damit an die bis 1969 hier stehende Erste Kulmbacher Aktienbrauerei erinnert, wird erstmals das Bierfest mit einem neuen Bierstadel gefeiert. Die Vorfreude in der Stadt ist bereits groß und spürbar.Das war 1974 nicht anders, als das Bierfest nach dem Abbruch der EKU-Brauerei erstmals auf dem neuen Platz zwischen Grabenstraße, Sutte, Webergasse und Klostergasse durchgeführt wurde. Zuvor diente seit 1950 der Marktplatz als Festgelände, wo es zum Teil sehr beengt zuging. Als Festzelt nützte man das Maizelt der Kulmbacher Spinnerei, das 2000 Personen Platz bot.Unser Bild zeigt die fahnengeschmückte Obere Stadt im Jahr 1974. Wir danken dem Fotografen Helmut Günther , dass er fürwieder in seiner Bilderkiste gekramt hat.