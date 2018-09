In der Christbaum-Kultur im Stadtsteinacher Ortsteil Schwand hat die Saison längst begonnen

Wenn Uwe Witzgall mit seinem Appenzeller Sennenhund früh morgens durch seine Weihnachtsbaumkultur streift, hat er allen Grund zur Freude. "Ich kann mich über den Hitzesommer 2018 gar nicht beschweren", sagt er. Den kleinen Nordmann- und Nobilistannen konnte die Hitze nichts anhaben. "Wir hatten ein ausgesprochen wüchsiges Jahr." Dies liege vor allem daran, dass im Frühling die Eisheiligenfröste ausgeblieben sind. Dadurch sind die kleinen Knospen nicht erfroren. "Wir hatten keine Frostschäden."

Aus diesem Grund wird der zertifizierte Weihnachtsbaumproduzent das Preisniveau des letzten Jahres halten können. "Die Meterpreise liegen so zwischen 17 und 21 Euro. Nur so genannte Dekobäume sind teurer. Das sind besonders große und schön gewachsene Bäume", sagt Witzgall.

Uwe Witzgall baut auf einer Fläche von 28 Hektar Weihnachtsbäume an. Damit ist er der größte Christbaumproduzent der Region. Das Gros der Bäume sind Nordmanntannen - noch immer der Weihnachtsbaum Nummer 1. Außerdem kultiviert er Nobilistannen. "Die duften so schön."

Probeweise hat Witzgall auch Versuche mit den blauen Korktannen gemacht. Diese Baumart verbreitet einen zitronigen Duft. Sie ist ursprünglich in den Rocky Mountains heimisch. "Aber die Korktannen mögen unseren Boden nicht. Die sind braun, sie vertragen Staunässe gar nicht", sagt der Experte und zeigt Bäumchen, die trotz des Hitzesommers braune Nadeln haben und eingegangen sind: wegen lehmiger Böden und Staunässe im Untergrund.

Für Uwe Witzgall hat die Christbaumsaison längst begonnen. Schon jetzt kümmern sich Saisonkräfte aus Polen um die zukünftigen Prachtbäumchen. "Im Alter von drei bis vier Jahren machen die Bäume am meisten Arbeit. Wir nehmen dann die unteren Astkränze raus", erklärt Uwe Witzgall. Jakob und die anderen polnischen Arbeiter sind Profis. Sie wissen genau, welche Äste weichen müssen. Auf Knien durchforsten sie die Kultur, schneiden die unteren Zweige ab. "Wenn man nichts machen würde, wäre im nächsten Jahr die Spitze so hoch", zeigt Uwe Witzgall und hält die Hand gut einen halben Meter über die ohnehin schon hochgewachsene Spitze. Er möchte den Baum aber dazu bringen, etwas langsamer zu wachsen. Dies funktioniert, indem man die unteren Kränze entfernt.

"Ein Christbaum braucht Luft", so Witzgall. In der Kultur stören keine Gräser, kein Unkraut. Alles wird entfernt.

Die polnischen Arbeiter - allesamt mit jahrelanger Christbaumerfahrung - binden Spitzen, die nicht gerade nach oben wachsen, an Wuchshilfen. Sie stecken mit viele Liebe zum Detail Abstandshalter in die oberen Kränze. "95 Prozent der Weihnachtsbäume sind ja in Form geschnittene Bäume. Wir machen das nicht. Unsere Bäume sind noch natürlich gewachsen", so Witzgall.

In den nächsten Tagen werden die Christbäume schon mit Etiketten ausgestattet. Händler suchen sich die schönsten Bäumchen aus. Endverbraucher greifen meistens zu Bäumen zwischen 1,50 Metern und 2,30 Metern Höhe. "Wir ernten die meisten Bäume im sechsten und siebten Standjahr", sagt Witzgall. Als Träger des Zertifikates "Bayerischer Christbaum" darf er nur stabilisierten Dünger verwenden. "Wir düngen mit Stickstoff, der sich nicht so schnell auswächst", verrät der Profi.

Die Christbäume werden übrigens beim zunehmenden elften Mond geerntet, so ist es durch das Qualitätssiegel festgelegt. "Am zweiten und dritten Advent wollen wir die Kultur für Endkunden öffnen", erklärt Witzgall.

Dass den Weihnachtsbäumen die Hitze nichts anhaben konnte, liegt übrigens daran, dass Tannen Pfahlwurzler sind. Ganz im Gegensatz zu den sonst in der Region heimischen Fichten.

"Die Dürre hat für uns gewaltige negative Folgen. Der Wald stirbt", sagt Dirk Lüder vom Forstamt Stadtsteinach.

Durch die Trockenheit hatte der Borkenkäfer leichtes Spiel auf den geschwächten Bäumen. "Und der Frankenwald besteht immer noch zu achtzig Prozent aus Fichten", so Lüders. Doch eins haben Förster und Christbaumzüchter gemein: Beide hoffen jetzt auf einen feuchten Herbst. Denn nur durch Niederschläge können sich die Böden wieder mit Wasser anreichern. Und das brauchen nun mal alle Baumarten dringend.