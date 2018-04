Im Lanzendorfer Theater wird sogar gestrippt

Die Besucher erlebten im Vereinsheim der Kleintierzüchter eine Premiere, die keine Wünsche offen ließ. Der Dreiakter ist gespickt mit gleichermaßen lustigen wie derben Sprüchen und viel Klamauk, den die Akteure um den überragenden Wolfgang Müller als Steilvorlage nutzten.



Das Ensemble und Regisseurin Linda Fischer bescherten ihrem Publikum einen Abend, an dem man herzhaft lachen konnte. Man spürte, mit welcher Hingabe und Freude die Lanzendorfer Theater spielen.





Jeden Samstag das Gleiche



Die Szene am gedeckten Frühstückstisch wiederholt sich seit 20 Jahren jeden Samstag: Vater Franz-Josef (Wolfgang Müller) stehen die Nachwehen der vorabendlichen Gesangsprobe noch ins Gesicht geschrieben und Sohn Markus (Manuel Hartmann) spürt allzu deutlich die Auswirkungen des harten Kopfballtrainings - und der Opa (Hans Engelhardt) gibt seinen Senf dazu.



Nur allzu verständlich, dass Mutter Amanda (Tanja Dupke) restlos "begeistert" ist. Als ihr Ehemann auch noch die Schrammen an seiner Nase mit einer Notlüge zu erklären versucht, fängt sie an, misstrauisch zu werden.





Das Klassentreffen muss her!



In der Heimatzeitung liest Franz-Josef von einem Klassentreffen in Bad Berneck. Das veranlasst seine bessere Hälfte und deren Freundin Franziska (Nadine Hartmann), auch einmal zu einem Klassentreffen nach "Kluster" einzuladen. Das lässt auch "Ratschkattl" Paula (Anja Gumtow) keine Ruhe: Das Klassentreffen muss her!



Aber genau damit sehen Franz-Josef und sein geiziger Freund August (André Mühlbauer) die Katastrophe auf sich zurollen. Denn einen wunden Punkt in der Vergangenheit haben sie bisher erfolgreich vor ihren Frauen geheimhalten können: Die Geburt eines unehelichen Kindes von Klassenkameradin Elisabeth vor mehr als 20 Jahren.





Ein 20 Jahre altes Geheimnis



Voller Begeisterung beginnen derweil Amanda und ihre Freundin Franziska mit den Planungen für das große Treffen, zu dem natürlich auch der frühere Mädchenschwarm Johannes (Bert Hoppert) - auf ihn hatte Amanda ein Auge geworfen - und die vor über 23 Jahren plötzlich verschwundene Elisabeth eingeladen werden. Franz-Josef vernimmt dies mit Schrecken, glaubt er doch, der Vater des unehelichen Kindes zu sein. Zumindest zahlt er seit über 20 Jahren Alimente, die sein Freund August für ihn an die Mutter weiterleitet.



Gemeinsam versuchen Franz-Josef und August, das Klassentreffen zu verhindern, doch die Ehefrauen setzen sich durch. Es gelingt den beiden jedoch, wenn auch nach Überwindung einiger Hindernisse, zumindest die Einladung an Elisabeth verschwinden zu lassen. Am Ende trifft Johannes mit Frau (Christa Täuber) und Tochter Kathy (Jana Höreth) ein, eine angebliche Stripperin entpuppt sich als die ehemalige Schulkameradin Elisabeth und das Durcheinander nimmt seinen Lauf.



Termine Das Stück "Das verflixte Klassentreffen" wird noch zweimal aufgeführt, und zwar am Samstag, 21. April, um 20 Uhr und am Sonntag, 22. April, um 19 Uhr.



Vorverkauf Karten gibt es bei "Trend Hair" in Lanzendorf und in der Himmelkroner VR-Bank-Filiale.