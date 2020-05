Das Dorf im Landkreis Kulmbach ist klein, sehr klein. Doch dort tobt seit Jahren ein gewaltiger Streit. Anzeigen hin, Anzeigen her. Viele Gerichte hatten und haben zu tun. Vor einem Jahr der Höhepunkt, die Fehde eskalierte: Ein Mann machte mit seinem Auto Jagd auf ein Kind. Der damals Neunjährige konnte sich nur mit einem Sprung in den Graben retten.

Schon zuvor und seither noch mehr leidet der Bub unter den Vorfällen im Dorf und wird psychotherapeutisch behandelt. Er hat Angst vor der Nachbarsfamilie, besonders vor dem Vater des Angeklagten. Er soll ihm mehrmals gedroht haben, ihn in den Keller zu sperren oder in der Regentonne zu ertränken.

Bub leidet und hat Angst

Der Bub gab bei der Polizei an, dass er ständig fotografiert werde von den Nachbarn. Er fühle sich immer und überall beobachtet: "Ich habe immer Angst, dass jemand von denen da ist, auch in meinem Zimmer." Der Psychotherapeut teilte dem Gericht schriftlich mit, dass der Junge einmal wöchentlich in seine Praxis komme. Die Behandlungsdauer schätzte er auf zwei Jahre.

Dass es im ganzen Dorf Streit mit der Familie gibt, erklärte eine Zeugin. "Seit Jahren werden die Kinder beleidigt, bedroht und fotografiert. Die Kinder machen nichts anderes, als auf dem Dorfplatz zu spielen." Gespräche seien sinnlos, selbst der Bürgermeister habe nichts erreicht.

Auch Vater und Mutter des Angeklagten standen bereits vor Gericht - vor eineinhalb Jahren: Sie hatten es auf die Mutter und die Schwester des Neunjährigen abgesehen und versucht, deren Pferde zu erschrecken. Sie hätten damit Leib und Leben der beiden Geschädigten gefährdet, hieß es. Die Reiterinnen hätten abgeworfen werden können. Wegen eines versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurden die Eltern zu Geldstrafen verurteilt.

Mann machte mit Auto Jagd auf das Nachbarskind

Seinerzeit gingen die Prozessbeteiligten davon aus, dass sich die Situation in dem Nest beruhigt hat. Was offenbar nur ein frommer Wunsch war, wie der Vorfall im Juli 2019 zeigt. Staatsanwältin Lisa Sommer warf dem 39-jährigen Angeklagten vor, sich rücksichtslos und grob verkehrswidrig verhalten zu haben. Er sei auf der engen Dorfstraße zu schnell gefahren, habe extra beschleunigt. "Das Kind konnte sich nur durch einen Sprung in den Graben retten.