Im Ängerlein: Die Parkplätze kommen weg

Die Stadt Kulmbach wollte heuer auch das Ängerlein in das Straßensanierungsprogramm - siehe Bericht von der Stadtratssitzung am Donnerstag - aufnehmen. Aber die Sanierung wird verschoben wegen der Bauarbeiten für die Hochwasserfreilegung der Flutmulde und der Purbach. Denn die Umleitung erfolge teilweise übers Ängerlein.

Die Straße in der Blaich soll nun nächstes Jahr saniert werden. Im Zuge dessen, so die Stadt weiter, will man auch die versetzt angeordneten Parkplätze am Straßenrand entfernen.

Dafür haben sich zahlreiche Anwohner - insgesamt 56 Bürger - in einem Schreiben an die Stadt ausgesprochen. Nach deren Ansicht führen die Anfahr- und Bremsvorgänge zu mehr Lärm und einer erhöhten Luftverschmutzung.

Parkplätze sollten Autos ausbremsen

Die Parkplätze im Ängerlein waren vor über 15 Jahren eingeführt worden, um den Verkehr zu verlangsamen und die Durchfahrt unbequem zu machen. Denn die Anwohner hatten sich seinerzeit über den enormen Durchgangsverkehr von und nach Untersteinach beschwert. Viele Autofahrer, so hieß es, wollen abkürzen und würden bereits in Kauernburg von der Umgehung abfahren.